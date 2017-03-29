Scilla: continua il restyling, lavori in corso per l’ascensore – FOTO
Il sindaco Pasqualino Ciccone annuncia che i lavori per l'ascensore vanno avanti, mentre prosegue il rinnovamento di lungomare, fontana e palazzo comunale
29 Marzo 2017 - 15:18 | di Federica Geria
Continua inarrestabile il restyling di Scilla.
Dopo i lavori sul lungomare che avrà un nuovo look e un’immagine più moderna anche l’antica fontana del paese ha ritrovato il suo splendore. Procede inoltre la ristrutturazione del palazzo comunale e i lavori di completamento del collegamento della strada boccata aquile a Melia di Scilla.
Tra le tante novità emerge anche il progetto di un ascensore e a darne la notizia è proprio il Sindaco Pasqualino Ciccone che, tramite un post di Facebook, spiega:
“Scilla che cambia. Come promesso alcuni mesi fa i lavori per l’ascensore vanno avanti velocemente. Da queste foto si può constatare l ‘importanza e l’imponenza dell’opera.
Vogliamo condividere questi momenti di lavoro e di impegno con tutte le persone che amano Scilla. Ultimata l ‘opera, un sogno diventerà realtà. Nessuno ci credeva lavori fermi da diversi anni eppure con la nostra tenacia ci siamo riusciti. Ridaremo a Scilla, oltre alla sua naturale bellezza, il giusto ruolo che gli compete come punto di riferimento turistico di tutta la Calabria!”.
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