Scilla: continua il restyling, lavori in corso per l’ascensore – FOTO

Continua inarrestabile il restyling di Scilla.

Dopo i lavori sul lungomare che avrà un nuovo look e un’immagine più moderna anche l’antica fontana del paese ha ritrovato il suo splendore. Procede inoltre la ristrutturazione del palazzo comunale e i lavori di completamento del collegamento della strada boccata aquile a Melia di Scilla.

Tra le tante novità emerge anche il progetto di un ascensore e a darne la notizia è proprio il Sindaco Pasqualino Ciccone che, tramite un post di Facebook, spiega:

“Scilla che cambia. Come promesso alcuni mesi fa i lavori per l’ascensore vanno avanti velocemente. Da queste foto si può constatare l ‘importanza e l’imponenza dell’opera.

Vogliamo condividere questi momenti di lavoro e di impegno con tutte le persone che amano Scilla. Ultimata l ‘opera, un sogno diventerà realtà. Nessuno ci credeva lavori fermi da diversi anni eppure con la nostra tenacia ci siamo riusciti. Ridaremo a Scilla, oltre alla sua naturale bellezza, il giusto ruolo che gli compete come punto di riferimento turistico di tutta la Calabria!”.