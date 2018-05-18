Castorina su Piazza del Popolo: ‘Non è il teatro dell’illegalità’
Controlli e sanzioni della Polizia Municipale in Piazza del Popolo: per il capogruppo Pd Castorina non è il teatro dell'illegalità ma un luogo di aggregazione
18 Maggio 2018 - 11:07 | di Eva Curatola
Importante attività di prevenzione, controllo e sanzioni da parte della Polizia Municipale presso Piazza del Popolo per il ripristino della legalità e di una condizione normale di vendita in una zona centrale e nevralgica a Reggio Calabria .
Questo a margine degli interventi svolti dalle pattuglie della Polizia Municipale secondo Antonino Castorina Capogruppo del Partito Democratico a Palazzo San Giorgio.
“Piazza del Popolo – dichiara Castorina – non è il teatro dell’illegalità ma un luogo si, di mercato, ma anche di aggregazione e di immagine per l’intera città che non può e non deve essere immaginato senza una regolamentazione alcuna”.
“Attraverso la rimodulazione del Decreto Reggio integrata con i progetti previsti nel Patto per Reggio Calabria, Piazza del Popolo sarà un vero e proprio punto di riferimento sia per il commercio al dettaglio, che luogo centrale per attività concertistiche, ludiche e di aggregazione in generale” afferma Castorina.
“Per l’intero quartiere vi è un attenzione meticolosa che si rappresenta con la politica del fare concreto – conclude Castorina- da un lato l’ordinaria amministrazione fatta da interventi sul manto stradale, dall’avvio della differenziata, dal ripristino dell’illuminazione delle zone a rischio e dalle attività di controllo e prevenzione del territorio, dall’altra il lavoro in prospettiva che con l’amministrazione Falcomatà porterà Piazza del Popolo ad essere nei fatti un luogo di raccolta per l’intera città e non solo”.
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