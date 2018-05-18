Controlli e sanzioni della Polizia Municipale in Piazza del Popolo: per il capogruppo Pd Castorina non è il teatro dell'illegalità ma un luogo di aggregazione

Importante attività di prevenzione, controllo e sanzioni da parte della Polizia Municipale presso Piazza del Popolo per il ripristino della legalità e di una condizione normale di vendita in una zona centrale e nevralgica a Reggio Calabria .

Questo a margine degli interventi svolti dalle pattuglie della Polizia Municipale secondo Antonino Castorina Capogruppo del Partito Democratico a Palazzo San Giorgio.

“Piazza del Popolo – dichiara Castorina – non è il teatro dell’illegalità ma un luogo si, di mercato, ma anche di aggregazione e di immagine per l’intera città che non può e non deve essere immaginato senza una regolamentazione alcuna”.

“Attraverso la rimodulazione del Decreto Reggio integrata con i progetti previsti nel Patto per Reggio Calabria, Piazza del Popolo sarà un vero e proprio punto di riferimento sia per il commercio al dettaglio, che luogo centrale per attività concertistiche, ludiche e di aggregazione in generale” afferma Castorina.