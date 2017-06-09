A Cataforio arriva il Catarock Festival 2017

10.000 metri quadri di prato all’aperto, palco e backline Neverending jam, 12 band, 10 ore di musica ininterrotta!

Special Star from USA/FRANCE : SHANNA WATERSTOWN, specialità Gastronomiche locali, ospitalità diffusa…e tanto amore!



Il Festival di quest’anno è dedicato a BOB DYLAN , premio nobel per la letteratura, che con la sua poesia ha scritto pagine indelebili ispirando milioni di giovani e artisti a far sentire la propria voce, perchè “il cambiamento siamo noi!

“.

The Times They Are a-Changin’: il brano di Dylan

The Times They Are a-Changin’ è un singolo di Bob Dylan pubblicato nel 1964 e tratto dall’album omonimo. La canzone si è classificata al 59º posto nella lista delle 500 migliori canzoni secondo Rolling Stone.

« Venite madri e padri

Da tutto il Paese

E non criticate

Ciò che non capite

I vostri figli e figlie

Non sono ai vostri ordini

Il vostro antico percorso

Rapidamente decade.

Gentilmente levatevi dal nuovo

Se non potete aiutare

‘Ché i tempi stanno cambiando. »

Riteniamo che l’attualità del testo sia ancora dirompente. Stiamo vivendo oggi tempi di grandi sconvolgimenti, gli equilibri mondiali sono stati sovvertiti, il populismo ha portato all’elezione di presidenti che parlano di muri, di chiusure di frontiere, nuovi nazionalismi ci fanno tornare indietro di 5o anni. I luoghi della musica, sono e devono tornare ad essere luoghi di pace e di dialogo, dove la diversità è percepita come una ricchezza e non come una minaccia. La musica deve guidare ed incanalare i nostri sentimenti rendendoli docili alla comprensione…i tempi stanno cambiando…serve un momento per pensare, per riflettere, per capire chi siamo e dove stiamo andando.

Ancora troppe guerre infiammano il mondo. Vogliono per forza farci capire che è in atto uno scontro di civiltà, ma sono gli interessi economici a guidare le bombe intelligenti….

NOI CREDIAMO CHE NEL PROFONDO DEL CUORE DELL’UOMO, LA PACE E L’ARMONIA SIA ANCORA UNA FIAMMELLA ACCESA CHE VA ALIMENTATA OGNI GIORNO CON LA COMPRENSIONE E L’AMORE…..

non bisogna essere schiavi del bisogno, perchè questo ci farà ammazzare per un tozzo di pane. Non bisogna rinunciare al proprio pensiero individuale. Uniformandosi alla massa uccidiamo il pensiero e così facendo faremo l’interesse del branco ubbidendo al fischio del padrone.

INCONTRIAMOCI, PARLIAMO, TORNIAMO AD ESSERE COMUNITA’……I TEMPI STANNO CAMBIANDO….THE TIMES THEY ARE A-CHANGIN………

IL CAMBIAMENTO SIAMO NOI !

Programma e informazioni

Catarock 2017, domenica 11 giugno, ore 9:30 area Mulineddu (Grado)