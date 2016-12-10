Cataforio – Futura al Pianeta Viola

Settimana di preparazione tranquilla in casa Futura in vista della difficile partita con il Cataforio di sabato. La squadra ha lavorato agli ordini di mister Mardente per preparare al meglio la partita, penultima del girone di andata .

Rientra dalla squalifica capitan Gil , la cui assenza si è sentita nell’ultima partita casalinga.

Partita da affrontare con la massima attenzione perché importante anche per la classifica considerato che le squadre sono divise solo da 3 punti. Il ds Gattuso è sicuro che la gara sarà uno spettacolo che farà comunque divertire tifosi e pubblico neutrale.