Cataforio – Futura al Pianeta Viola
Futura in vista della difficile sfida con il Cataforio al Pianeta Viola: rientra dalla squalifica capitan Gil e il ds Gattuso promette spettacolo
10 Dicembre 2016 - 09:16 | di Vincenzo Comi
Settimana di preparazione tranquilla in casa Futura in vista della difficile partita con il Cataforio di sabato. La squadra ha lavorato agli ordini di mister Mardente per preparare al meglio la partita, penultima del girone di andata .
Rientra dalla squalifica capitan Gil , la cui assenza si è sentita nell’ultima partita casalinga.
Partita da affrontare con la massima attenzione perché importante anche per la classifica considerato che le squadre sono divise solo da 3 punti. Il ds Gattuso è sicuro che la gara sarà uno spettacolo che farà comunque divertire tifosi e pubblico neutrale.
“Alla fine, visto il valore delle squadre in campo, vincerà quella che affronterà meglio la partita e beneficerà degli episodi che in tutte le partite dove c’è equilibrio determinano il risultato – continua Gattuso – In bocca al lupo a tutti e che vinca prima di tutto lo sport e lo spettacolo”.
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