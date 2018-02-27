Prosegue come meglio non si poteva immaginare il cammino delle selezioni giovanili del Cataforio. Un grande lavoro quello svolto dalla società sui propri giovani e quel percorso iniziato in estate, sta portando grandi frutti testimoniati dai risultati e dai numeri. Dall’U19 ai Giovanissimi, si registrano solo primi posti in classifica.

Under 19: l’aggancio in vetta con il 6-0 al Paola

QUI U19- L’Under 19, abbandonata con un’esperienza formativa la Coppa Italia sul campo della Lollo Napoli, non ha fallito nel derby contro la Farmacia Centrale Paola. Al “PalaMazzetto” sono arrivati i tre punti che hanno consentito a Cantarella e compagni di agganciare al primo posto il Real Rogit che a sua volta ha osservato il turno di riposo. Una rincorsa che durava dalla terza giornata e culminata con una scia utile di 10 vittorie e 1 pareggio, senza dimenticare i dati di miglior difesa e secondo migliore attacco. A tre giornate dalla fine della regular season tutto è ancora apertissimo ed all’ultima giornata ci sarà lo scontro diretto in terra rossanese, dopo che all’andata i reggini trionfarono per 10-2. Tornando all’ultimo match, nel 6-0 rifilato al Paola le firme sono di Surace (doppietta), Cantarella, Cacurri, Campolo (primo gol con l’U19) ed Attinà (classe 2002 in rete alla sua prima convocazione).

QUI JUNIORES- Con un roster quasi identico a quello dell’U19, la Juniroes si è aggiudicata il titolo Provinciale. Disputata infatti l’ultima partita, i bianconeri hanno concluso al primo posto da imbattuti (unica squadra in tutta la Calabria per il torneo U18), con la migliore difesa ed il migliore attacco. In attesa del completamento dei play-off provinciali, i bianconeri affronteranno in gara secca la vincente della finale tra Futsal Polistena e Polisportiva Cittanova, tra le mura amiche, per i quarti di finale della fase Regionale.

Allievi: primo posto e lotta a tre

QUI ALLIEVI- Il maltempo ha costretto a rinviare il derby contro la Futura ma nonostante ciò, il primo posto è stato conservato dai ragazzi del duo Scopelliti-Parisi. La Bernardino Cordova ha infatti inflitto la seconda sconfitta stagionale alla Pro Pellaro Soccer Lab, scavalcandola al secondo posto in classifica ed inserendosi di prepotenza nella lotta al primato. A tre giornate (per il Cataforio 4) dalla fine, è dunque un discorso a tre per il primo posto, con i grifoni che vincendo il recupero, si riuscirebbero a porre in una situazione vantaggiosa. Inoltre, è giunta la convocazione per la rappresentativa calabrese di categoria ed il Cataforio ha “calato il poker” con Attinà, Scopelliti, Laganà e Campolo.

QUI GIOVANISSIMI- Anche il più piccolo gruppo di età del settore giovanile del Cataforio, brilla nel proprio campionato. Primo posto anche in questo caso insieme alla Bernardino Cordova, duellante anche qui per la vittoria finale del girone reggino. Dopo avere battuto per 6-5 in trasferta l’Archi Calcio, i baby bianconeri sfideranno la terza in classifica, Riempicci la Nostra Valle.