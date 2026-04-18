A Claudio Baglioni l’onorificenza speciale ‘Calabria Straordinaria’ – FOTO

Si è tenuto ieri pomeriggio a Catanzaro, presso la cittadella regionale Jole Santelli, sede della Regione Calabria, l’incontro istituzionale in occasione della consegna dell’onorificenza speciale “Calabria Straordinaria” al valore artistico e alla carriera di Claudio Baglioni e ai concerti del GrandTour.

Sono intervenuti il Presidente della Regione Roberto Occhiuto e, in rappresentanza delle mete calabresi del “GrandTour LA VITA È ADESSO”, il sindaco di Santa Maria del Cedro Ugo Vetere, il sindaco di Ciró Marina Andrea Aprigliano e il sindaco Roccella jonica Vittorio Zito.

La moderazione dell’evento è stata affidata al giornalista Riccardo Giacoia.

Ph Angelo Trani

Il progetto musicale dal vivo “GrandTour LA VITA È ADESSO” rappresenta il culmine delle celebrazioni del 40° anniversario dell’album più venduto di sempre nella storia della musica italiana “LA VITA È ADESSO, IL SOGNO È SEMPRE”.

Da fine giugno fino a metà settembre 2026, il GrandTour si svilupperà in 40 incantevoli luoghi nei più suggestivi scenari all’aperto del Bel Paese: il percorso seguirà itinerari di grande interesse culturale e di valore storico, archeologico, artistico e paesaggistico, invitando gli spettatori a divenire protagonisti di un viaggio irripetibile attraverso la bellezza, l’incanto della musica e la forza di emozioni senza tempo.

In Calabria i concerti si terranno il 24 agosto all’Arena Saracena di CIRÒ MARINA (KR), il 25 agosto al Teatro Al Castello di ROCCELLA IONICA (RC) e il 26 agosto all’Arena dei Cedri di SANTA MARIA DEL CEDRO (CS).

Al termine dei loro interventi i tre primi cittadini hanno consegnato un riconoscimento a Claudio Baglioni.

Ph Angelo Trani

“La Calabria è una terra unica, capace di racchiudere in sé tutte le bellezze che si possono trovare in Italia – ha dichiarato il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto – Sono particolarmente felice di accogliere Claudio Baglioni, un artista che appartiene alla storia personale e collettiva di tutti noi.

Le sue canzoni hanno accompagnato intere generazioni, ma ciò che mi ha colpito, conoscendolo meglio, è anche la sua capacità di raccontare la vita, l’anima e il mondo con profondità, sensibilità e poesia.

La sua presenza qui ha un valore che va oltre l’evento in sé: rappresenta un’occasione per trasmettere un messaggio di fiducia e speranza.

Come lui stesso scrive, si può essere semplicemente un uomo oppure scegliere di essere un uomo giusto.

Credo che il suo percorso umano e artistico testimoni proprio questo: l’impegno a essere uomini giusti”.

Il Presidente della Regione ha consegnato a Claudio Baglioni l’onorificenza Calabria Straordinaria, donandogli una riproduzione dei Bronzi di Riace, con la seguente motivazione:

“La Regione Calabria è lieta di consegnare una copia in miniatura, realizzata dal mastro orafo Michele Affidato, dei fantastici Bronzi di Riace, al grande artista italiano Claudio Baglioni.

Questa onorificenza vuole testimoniare il suo straordinario contributo alla cultura musicale, nonché il profondo legame che ha saputo instaurare con il nostro territorio, emozionando il pubblico con la sua musica in modo trasversale.

Claudio Baglioni ha dato vita a canzoni che sono diventate vere e proprie colonne sonore generazionali, affermandosi come un poeta della musica leggera.

Con la sua straordinaria capacità di coniugare intensità emotiva e originalità compositiva, ha saputo coinvolgere platee di tutte le età, riconoscendo e ricambiando l’affetto ricevuto anche dal nostro pubblico, scegliendo sempre, negli anni, la Calabria come tappa immancabile delle sue tournée”.