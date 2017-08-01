Il mercato rionale allestito settimanalmente in Via Mercato, domani si svolgerà regolarmente sul lungomare di Catona, lato sud. La decisione dell’ amministrazione comunale è mirata a lenire i disagi che la chiusura del ponte sovrastante il ‘Torrente Catona’ sta procurando. Una soluzione funzionale e concepita in sinergia tra i settori Attività Produttive e Viabilità, per evitare la congestione del traffico appunto in Via Mercato, la quale, in questi giorni funge da percorso alternativo alla S.S. 18.

I disagi per la chiusura del ponte

Non è superfluo sottolineare, considerate le molte strumentalizzazioni politiche, che tali disagi sono da ricondursi ad un evento di carattere straordinario riguardante un incendio che ha messo a serio rischio l’agibilità dei sottoservizi del ponte in questione. Mi riferisco in particolar modo alle tubature del gas.

E, non è altrettanto superfluo sottolineare, considerato lo sciacallaggio mediatico di qualche avventore da tastiera, che l’amministrazione sta lavorando dal giorno stesso della chiusura del ponte alla risoluzione del fastidioso problema, e che è ampiamente consapevole delle difficoltà che i cittadini stanno affrontando, anche per spostarsi con i mezzi pubblici. La priorità e l’interesse delle scelte ad oggi fatte, riguardano l’incolumità pubblica, senza valutazioni a ribasso, rispetto a modi e tempi d’intervento.

La ditta incaricata per effettuare i carotaggi, considerati i danni importanti alla condotta del metano e a numerosi cavi elettrici, è stata sollecitata a dare nell’immediato, gli esiti dei rilevamenti effettuati, subito dopo i quali, il settore Lavori Pubblici si adopererà per risolvere tempestivamente la situazione di disagio.

La nota del sindaco e l’ordinanza

Qui la nota del Sindaco di Reggio Calabria:

“Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha emesso l’ordinanza n.44/2017 con quale dispone il trasferimento momentaneo del mercato settimanale di Catona del mercoledì, presso la via Marina, nell’area compresa tra Piazza delle Tre Fontane e via Stretto Carrubara.

Il provvedimento si è reso necessario a causa dell’incendio che si è propagato nei giorni scorsi nell’area circostante il ponte che insiste sulla SS.18, da cui i conseguenti divieti di circolazione.

«Al fine di prevenire pericoli che possano minacciare la pubblica incolumità – si legge nel provvedimento emesso dal primo cittadino – si ravvisa la necessità di reperire un’altra area al fine di consentire agli operatori commerciali del mercato il regolare svolgimento dell’attività».

Il provvedimento integrale è pubblicato sul sito www.reggiocal.it