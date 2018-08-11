Cecè Tripodo con ‘Piloquiotour’ D’estate’ arriva in Calabria
Il cantautore Cecè Tripodo porta in Calabria il Piloquiotour d'estate: satira corrosiva e teatro canzone in quattro date, tra Chianalea, Siderno, Pentedattilo e Reggio
11 Agosto 2018 - 18:47 | di Pasquale Romano
Cecè è un personaggio empatico, enfatico e spesso teatrale, all’apparenza permaloso, a tratti corrosivo. Dopo la pubblicazione del suo primo EP vede nascere e crescere un tour che lo porta in giro per l’Italia da nord a sud. Svariati concorsi musicali vinti, tra cui Poesie et Musica, con il brano Io Maledico, in uscita a Febbraio scorso sul canale YouTube e Uci Cinema, Arezzo. Ha partecipato e vinto il concorso Fornaci in canto, il 28 luglio 2018, come miglior cantautore e miglior presenza Scenica.
La satira non ha mai mietuto vittima fisiche” cosi Cecè Tripodo si avvale di questa chiave per scrivere e interpretare i suoi testi.
Cecè Tripodo perennemente innamorato, solo della vita, dice lui. La sua musica è una donna nuda senza filtri: la sua irriverenza è dettata dalla scarsa capacità di filtrare ciò che pensa. L’hanno paragonato a una parte strana di ogni animale (cervello, lingua, coda, fegato, polmoni) le amano in pochi, le mangiano solo i più coraggiosi, e sono difficili da digerire ma anche da dimenticare, impossibili da spiegare.
NON SCANDALIZZATEVI!!!
E se non avete voglia di avere le orecchie intasate da paradossi che celano altre più eccelse cime allora questo spettacolo, il suo spettacolo, non fa per voi!
Musica e Spettacolo, l’unione di due arti, come l’unione di due vitigni.
Satira corrosiva, teatro canzone, un misto innovativo tra Gaber e la stand up comedy. Una lunga ricerca in costante studio che porta Cecè Tripodo ad esibirsi live Voce e Chitarra con uno spettacolo che sconvolge, fa ridere e mette a nudo l’animo scoppiettante di tutti voi.
Detto ciò “alla salute”.
12 agosto “casa vela” Chianalea
15 agosto “top” Siderno
17 agosto pentedattilo
18 agosto “ostemagno” Reggio Calabria
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