Celebrati i dieci anni dell’associazione “Ecopoiesis” con il convegno dal titolo: Ansia e ritiro sociale in eta’evolutiva

Il convegno alla Provincia di Reggio Calabria ha affrontato ansia e ritiro sociale in età evolutiva, tra aspetti neurobiologici, parenting e trattamenti

Il 3 ottobre si è tenuto presso la sala conferenze della Provincia di Reggio Calabria il convegno dal titolo “Ansia e ritiro sociale in età evolutiva” che ha celebrato i dieci anni compiuti dell’associazione Ecopoiesis.

Un appuntamento finalizzato a dare non solo risalto al percorso svolto dal 2004 ad oggi, ma anche a coinvolgere i colleghi interessati allo sviluppo della professione di psicoterapeuta in nuovi percorsi condivisi con future possibilità di realizzare delle sinergie.

Il convegno è stato organizzato dalla stessa associazione in collaborazione con la Società di terapia comportamentale e cognitiva (SITCC), dalla Scuola di specializzazione in Psicoterapia cognitiva (SPC), sede di Reggio Calabria e dall’Associazione italiana disturbi dell’ansia sociale (AIDAS). Al convegno è intervenuto il presidente del Consiglio provinciale, Antonio Eroi.

Temi e obiettivi del convegno

L’evento è stato intenso e ricco di spunti con il chiaro obiettivo di approfondire il tema dell’ansia e ritiro in età evolutiva, gli aspetti neurobiologici e gli stili di parenting, con uno sguardo alle procedure standard di assessment in ottica cognitiva, ai fattori di vunerabilità ed infine ai trattamenti.

Il convegno è stato aperto dal dott. Gaetano Mangiola, Psicologo, Psicotarapeuta, docente SPC e responsabile regionale della Sitcc sezione Calabria, nonché socio ordinario Ecopoiesis. Hanno fornito il loro prezioso contributo sia professionisti di rilievo nazionale tra cui il dott. Michele Procacci, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, SPC e Presidente AIDAS ed il Dott. Giuseppe Romano, Psicologo, Psicoterapeuta, Didatta SITCC, SPC, Docente APC, SPC che professionisti noti sul territorio per il lavoro svolto in ambito della Salute Mentale tra cui la Dott.ssa Filomena Salvadori, Psichiatra, SPDC, Azienda Sanitaria Provinciale 5 di Reggio Calabria e socio Ecopoiesis , la Dott.ssa Adele Chisari, Psicologa, Psicoterapeuta, Psicologa CSM Nord ASP 5 RC, docente e coordinatrice SPC sede di Reggio Calabria e socio fondatore Ecopoiesis, la Dott.ssa Annalisa Giordano socio ordinario Ecopoiesis e la Dott.ssa Lhoana Valentini, psicologhe e psicoterapeute specializzate in Psicoterapia Cognitiva.

L’intervento della presidente dell’associazione

La Dott.ssa Giovanna Campolo, Psichiatra, specialista in NPI, già Responsabile U.O. di N.P.I. e Centro di Diagnosi e Cura per ADHD, ASP 5 RC e Presidente dell’associazione Ecopoiesis ha espresso nel suo discorso il chiaro procedere dell’associazione sottolineando come “Ecopoiesis mira a produrre nei soci un atteggiamento rivolto alla scientificità ovvero di proporre e produrre modelli di trattamento efficaci e validati. L’idea è che la Psicoterapia deve seguire il modo di procedere della scienza in linea con quanto espresso dalla Scuola di Psicoterapia Cognitiva, di cui l’Associazione è sede”. Inoltre ha ribadito che “l’Associazione è aperta a nuovi soci che avvertono l’esigenza di impegnarsi per la crescita della professione, con l’idea che lo studio ed il lavoro, serio e competente, siano la sola strada per essere credibili ed affidabili nel proprio operare.”