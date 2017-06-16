Cena di Beneficenza “Supra e Sutta” con Dacciunazampa

Sabato 17 giugno al ristorante Supra e Sutta di Cardeto una cena benefica per sostenere i cani di Dacci una Zampa e i lavori della nuova oasi canina

L’Associazione Dacci una Zampa ONLUS, grazie ai soci volontari, opera da tempo sul territorio reggino per la salvaguardia dei cani abbandonati, per intervenire in caso di maltrattamento sugli animali e per la prevenzione del fenomeno di randagismo. Attualmente una parte dei cani dell’associazione è ospite del canile di Mortara (R.C.) ed è completamente a carico dell’associazione ciò che concerne cibo, pulizia e cure veterinarie. Presto i cani dovranno essere trasferiti dall’attuale sito ad una nuova sistemazione. Sono già in corso i lavori per la creazione di un’oasi canina che diventerà una comoda struttura di accoglienza per i cani e un efficiente centro di ritrovo per i visitatori.

La cena benefica con i Kalanthos e Nadia Cassini

Grazie alla sinergia creata tra l’Associazione Dacci una Zampa ONLUS con il suo Presidente Candida Naccarato e il Ristorante Supra e Sutta di proprietà del Signor Santo Morabito e tutti i collaboratori volontari coinvolti, è stato possibile organizzare un evento durante il quale è prevista una cena di beneficienza, la possibilità di degustare prodotti tipici della zona, la presenza di stand dimostrativi e un concerto dei Kalanthos con la partecipazione del cantante Edoardo Pedà e la presenza dell’attrice, showgirl e cantante Nadia Cassini in qualità di testimonial della serata.

I fondi raccolti saranno devoluti all’Associazione Dacci una Zampa ONLUS per il sostentamento dei cani ed il prosieguo dei lavori atti alla creazione dell’oasi canina.

L’evento avrà luogo Sabato 17 Giugno 2017 a partire dalle ore 20,30 presso il ristorante Supra e Sutta, sito in Cardeto (R.C.).

Data, orari e come prenotare

Per informazioni, prenotazioni ed acquisto biglietti rivolgersi ai seguenti numeri: 3299338722/3880603904.

L’evento è anche pubblicato sulla pagina Facebook di riferimento: https://www.facebook.com/events/1886281481633067/

Si ringraziano: il Comune di Cardeto, tutti gli sponsor intervenuti e i collaboratori che hanno reso possibile la realizzazione di questo importante evento per la salvaguardia dei cani.