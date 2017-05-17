Il cerchio dell’immagine: incontro fotografico con Federico Clavarino

Il cerchio dell’immagine presenta:

Incontri fotografici d’autore con Federico Clavarino

Venerdì 19 maggio alle ore 18.00 presso il locale Via Veneto (via veneto 64, RC)

Tra un drink e un’atmosfera che sa già d’estate, Federico ci racconterà i suoi ultimi lavori fotografici. Un’occasione unica, per tutti gli appassionati di fotografia e non solo.

Passa un venerdì diverso, vieni a conoscere uno dei maggiori autori della fotografia contemporanea internazionale!

Federico Clavarino​ nasce a Torino, nel 1984, dove studia letteratura e scrittura creativa presso la Scuola Holden. Si trasferisce a Madrid nel 2007 dove studia fotografia documentaria presso la Blank Paper Escuela de Fotografía​ (http://www.blankpaper.es/), dove attualmente insegna. “Italia o Italia” è il suo terzo libro fotografico, successivo a La Vertigine (Fiesta Ediciones, 2010) e Ukraine Passport (Fiesta Ediciones, 2011).

Definisce il suo lavoro come “proveniente da problemi di collocazione nello spazio e nel tempo”. Trova rifugio nell’immaginario, modellandolo attraverso la fotografia, in uno sforzo di ricostruzione del mondo partendo da frammenti significativi, al fine di renderlo abitabile. Non esiste alcun contesto evidente ma, la realtà trascende e si ricrea attraverso la somma delle immagini e le relazioni che si stabiliscono tra loro.

Ingresso gratuito!