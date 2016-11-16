Il cerchio dell’immagine presenta il magazine Maps
Teodora Malavenda racconta Maps, magazine indipendente sul Mediterraneo: il secondo numero è dedicato alle connessioni, il 25 novembre open day del Master
16 Novembre 2016 - 10:07 | di Redazione
Venerdì 18 novembre, alle ore 18.00, Il cerchio dell’immagine presenterà il magazine Maps. Ne parleremo con Teodora Malavenda, una delle creatrici del progetto.
Maps è un magazine indipendente, online e cartaceo, che si pone l’obiettivo di indagare l’area del Mediterraneo partendo dalla pubblicazione di progetti fotografici.
Tema del secondo numero è CONNECTIONS: l’esistenza intesa come trama complessa di imprescindibili relazioni. Relazioni come connessioni tangibili o metafisiche. Connessioni umane, connessioni con i luoghi, connessioni con la natura, connessioni con la memoria. Connessioni come geografie emotive.
L’OPEN DAY DEL CERCHIO
Partecipa alla presentazione del Master di II livello
25 novembre alle 18:30
Il Master di II livello in fotografia
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3 mesi, 240 ore di didattica, 10 docenti di fama internazionale e un percorso unico nel suo genere con inizio il 27 marzo 2017.
Per presentare il Master di II livello Il cerchio dell’immagine aprirà le sue porte venerdì 25 novembre alle 18:30 per un Open Day durante il quale verranno forniti tutti i dettagli dell’offerta formativa. Un’occasione per conoscersi e parlare di fotografia. Al termine della presentazione sarà possibile vivere insieme un momento di convivialità.
Per maggiori informazioni si consiglia visitare il sito della scuola.
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