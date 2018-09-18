Cerimonia di intitolazione di una via cittadina alla poetessa Gilda Trisolini
Il 19 settembre la cerimonia di intitolazione di una via cittadina alla poetessa ed educatrice Gilda Trisolini, già docente al Liceo Classico Campanella
18 Settembre 2018 - 14:07 | di Eva Curatola
Mercoledì 19 settembre alle ore 15,30 avrà luogo la cerimonia di intitolazione di una via cittadina alla poetessa ed educatrice Gilda Trisolini ( 1924-1996) alla presenza del sindaco Giuseppe Falcomatà e del delegato di staff alla cultura Franco Arcidiaco.
La Commissione Toponomastica nell’ambito delle attività di riordino della toponomastica cittadina come da indirizzo dell’amministrazione Falcomatà, su proposta del Circolo Culturale “Rhegium Juli” ha conferito tale importante riconoscimento, individuando la rampa posta alle spalle della Chiesa di SS. Maria della Candelora fino alla via Aschenez di Reggio Calabria.
La motivazione elaborata dalla Commissione Toponomastica presieduta dal Prof. Cantarella valorizza il ruolo di formatrice della Trisolini, già docente al Liceo Classico Campanella di Reggio Calabria, nonché quello di poetessa “capace di ridurre in una dimensione lirica tutte le emozioni che si agitavano nel mare infinito del suo esistere”.
Rileva inoltre la viva attività di interscambio culturale con i più grandi poeti e scrittori del suo tempo, documentata da numerose epistole custodite in un archivio familiare.
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