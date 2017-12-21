Il 23 dicembre alle 11.30 e alle 18.30 due appuntamenti musicali, tra l'Accademia Musikalisches e il concerto dei Lab Injazz

In prossimità delle feste natalizie, il Museo dello Strumento Musicale è particolarmente attivo. Giorno 23 dicembre infatti sono previsti due appuntamenti diversi ma uniti dallo stesso filo conduttore, la musica!

Alle 11.30 l’Accademia Musikalisches

Alle ore 11:30 l’Accademia Musikalisches, di Melania Scappatura terrà una performance di Docenti e Allievi, che si alterneranno al piano, violino e tromba, accostando ogni strumento al canto, parteciperà anche il piccolo coro dell’accademia che conta tra i propri ragazzi anche 3 migranti, guidati dalla Docente Rosa Inarta.

L’ingresso sarà gratuito.

Alle 18.30 il concerto dei Lab Injazz

Alle ore 18:30 , invece, sarà tenuto il Con…Certo di Natale, diretto dal maestro Enzo Baldessarro con i Lab Injazz che mettono a disposizione la propria musica per il MuStruMu.

Un vero e proprio concerto con l’intento di aiutare il MuStruMu.

Brani che vanno dal blues allo swing, dal bebop al cool, nonché generi affini, come il funky e la bossa nova. Il repertorio è costituito da brani originali con richiami classici e mediterranei e da altri tratti dal repertorio Jazz proposti, arrangiati e diretti dal Maestro con particolare attenzione all’aspetto stilistico/formale.

Il Maestro Baldessarro ha dichiarato: ” Il Museo dello Strumento Musicale da sempre si è donato alla città, organizzando eventi di spessore o anche solo con il semplice desiderio di essere istituzione museale, spendendosi per promuovere i valori della cultura musicale di ogni angolo del pianeta.

In questa occasione i Lab InJazz offrono la loro performance in segno di gratitudine.

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Ken Curatola, dirigente del Mustrumu, è entusiasta per questa giornata:” E’ questa una delle vocazioni della nostra struttura, “Accogliere e Diffondere”, la musica e la sua cultura. In particolare quando si tratta di progetti e Laboratori straordinari.

Per il Con…Certo il Contributo Pro MuStruMu sarà di 3,50€