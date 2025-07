Cessione Reggina: il punto della situazione in attesa di… Bandecchi

La Reggina resta al centro dell’attenzione. Dopo giorni di voci, indiscrezioni e confronti pubblici e privati, la situazione legata al possibile passaggio di proprietà non ha registrato sviluppi concreti.

Tutto è fermo a martedì scorso, quando la società amaranto ha inviato una PEC di risposta all’interessamento manifestato dal sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, intenzionato, secondo quanto dichiarato pubblicamente, ad acquistare il club.

La posizione della Reggina è stata netta: non c’è alcuna volontà o necessità di cedere la società, ma si è comunque aperti ad avviare un eventuale confronto. A patto, però, che vengano rispettate alcune precise condizioni: “…Disponibili a valutare proposte che abbiano come caratteristica principale un progetto importante di crescita per la Reggina, nell’interesse dei tifosi e della città tutta. I presupposti essenziali per l’avvio di una simile interlocuzione – si legge nella nota inviata dalla società – sono l’assoluta riservatezza e il contatto diretto tra le parti, eventualmente assistite dai propri consulenti, ai quali l’impegno di riservatezza deve estendersi. Va escluso, in modo categorico, il coinvolgimento di figure estranee che, come già sta accadendo, utilizzano la vicenda per propaganda politica o per altri fini personali o professionali“.

Una presa di posizione chiara, che ha inevitabilmente generato nuove spaccature tra i tifosi: da una parte chi vedrebbe di buon occhio un cambiamento, dall’altra chi invita a non farsi trascinare da speculazioni e polemiche inutili.

Al momento non è arrivata alcuna contro risposta ufficiale da parte di Bandecchi. Il sindaco di Terni, che nei giorni scorsi aveva dichiarato apertamente la volontà ad acquisire il club, di portarlo in serie C e cederlo successivamente in forma totalmente gratuita, non ha ancora replicato, tranne che non lo abbia fatto, così come richiesto, in maniera riservata (difficile).

Nel frattempo, si resta in attesa anche della conferenza stampa annunciata dalla stessa Reggina che, secondo quanto riferito da alcuni rappresentanti del tifo organizzato dopo l’incontro a Palazzo San Giorgio alla presenza anche del sindaco Giuseppe Falcomatà, dovrebbe tenersi entro la fine di questa settimana.

Il futuro della Reggina, insomma, resta sospeso tra ipotesi e attese e una stagione che aprirà ufficialmente i battenti il prossimo 22 luglio.