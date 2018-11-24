Difficile digerire simili sconfitte. Perché se giochi a Catania contro quella che viene ritenuta la squadra più forte del campionato, tiene gli avversari a bada per tutto l’incontro, sei vicino al pareggio fino a pochi minuti dalla fine e poi perdi per un errore clamoroso del tuo portiere, allora diventa davvero tutto molto più complicato.

Le parole dell’allenatore dopo la sconfitta

Una beffa a quel punto inaspettata, circostanze dove l’allenatore nulla può e l’amarezza del tecnico a fine gara è evidente: “Grande rammarico, ma grande gara soprattutto nel secondo tempo. Abbiamo avuto due o tre situazioni per andare in vantaggio, poi ancora una volta errori individuali che ci costano caro. Confente aveva giocato una buona partita, ma l’errore è stato fatale, perdiamo punti contano quelli e rimane l’amarezza per un punto che stavamo guadagnando contro una squadra costruita per vincere.

Nel primo tempo ci hanno pressato molto e non siamo quasi mai ripartiti, cosa diversa nella seconda parte dove li abbiamo messi anche in difficoltà. Conoscevamo la forza tecnica del Catania, ma la sconfitta arriva da un errore nostro che ci fa perdere ancora punti.

I risultati sono importanti, guardando le prestazioni stiamo crescendo, siamo però penalizzati da errori individuali, proviamo a rialzare la testa e trasformare questa negatività in rabbia per la prossima.

Abbiamo pochi giorni per preparare il recupero contro il Catanzaro, ma sarà così per tutto il mese di dicembre. Chiaro che se avessimo trovato oggi un risultato diverso, sarebbe stato molto più facile arrivare alla sfida di mercoledì”.

(fonte: radio Antenna Febea)