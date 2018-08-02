Buon test per la Reggina contro una compagine di categoria superiore. Finisce 2-1 per la Salernitana, questa l’analisi di mister Cevoli: “La Salernitana ha fatto un’ottima partita, ma ho avuto la sensazione che noi fisicamente stiamo bene nel complesso, qualcuno è più indietro ma è normale.

Siamo venuti qui cercando di giocare, quelle provate in questi giorni, tenuto conto che di fronte avevamo una squadra di categoria superiore.

Tutti i giocatori hanno lavorato bene, il mercato è sempre aperto, ci manca qualcosa ed il direttore sa quali sono le mie richieste, lui lavora 24 ore al giorno e cercherà di accontentarmi così come fatto fino ad ora.

Ci vuole tempo, pazienza, però ho avuto davvero risposte positive ai ragazzi e sono molto contento della prestazione di oggi. Sui due gol sono stati fatti degli errori e non solo in quelle circostanze, ma ci sta, stiamo insieme solo da venti giorni, tutti i calciatori nuovi che dovranno imparare a conoscersi.

Maritato si è dato molto a fare, si è sacrificato molto, in qualche circostanza è stato lasciato solo ma ripeto, questa era la prima partita importante ed ho trovato tante risposte che cercavo”.