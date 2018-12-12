Questa volta Rieti non si è ripetuta e la Reggina è uscita battuta in maniera pesante nel confronto con la Cavese. Bugiardo il punteggio, ma i campani sono stati più bravi degli amaranto a sfruttare tutte le opportunità, l’analisi di mister Cevoli: “Gli episodi fanno la differenza, dopo aver disputato un buon primo tempo alla pari, con grandi contrapposizioni, non siamo riusciti a sbloccare la partita nonostante diverse opportunità.

Il fallo su Kirwan e il rigore non concesso

Secondo me c’era fallo clamoroso su Kirwan dove è nato il primo gol che ci ha penalizzato molto, anche se comunque non ci si doveva fermare e commettere quegli errori ma recuperare, il 2-0 poi è stata una mazzata. Si è provato a cambiare qualcosa, ma in attacco non avevamo molto peso, non ci è stato dato un rigore su Tulissi per me evidente ma sempre visto dalla panchina, alla ricerca del gol ci siamo allungati e loro ci hanno punito ancora per la terza volta.

Sulla formazione iniziale, ho cercato di dare continuità anche sulla struttura di squadra, a me il primo tempo è piaciuto molto ripeto, mentre nel secondo siamo stati fortemente condizionati dal gol preso a freddo e subito dopo il secondo che ci ha portato a perdere le distanze. Parliamo spesso di problemi societari ed è inutile nasconderli, i ragazzi devono pensare solo al campo, ma inconsciamente può succedere che ti condizionino.

La prossima partita: la sfida con la Casertana

Per fortuna rigiochiamo fra tre giorni, quando perdi così in casa non vedi l’ora di ricominciare, la Casertana è una squadra fortissima e costruita per vincere, come sempre sarà durissima, ma dipenderà da noi”.