Eliminato dai play-off, nei quali il suo Renate ha ceduto il passo al Bassano, per Roberto Cevoli è tempo di pensare al futuro. Il tecnico delle pantere ha un contratto fino al 2019 con il club nero-azzurro, ma nelle ultime settimane, le voci circa un suo futuro sulla panchina della Reggina si sono intensificate. Ad oggi, infatti, resta lui il principale candidato per divenire la nuova guida tecnica del sodalizio dello Stretto.

Il diretto interessato, tuttavia, ha eluso le domande sul suo possibile approdo in Calabria, poste dai colleghi de La Gazzetta di Reggio: “Sono legato per un altro anno al Renate ed aggiungo che nessuno mi ha chiamato fino ad oggi. C’è amarezza per il modo in cui è finita la stagione, adesso ho un gran bisogno di riposo, il campionato è stato logorante. Prendo una pausa, poi valuteremo il da farsi”.