Charlotte Olympia diventa una Barbie e le dedica una capsule collection

Charlotte Olympia disegna per Barbie una capsule collection di scarpe e borse dallo stile retrò, con piume, pom pom e una bambola in tailleur leopardato

Per la shoe designer Charlotte Olympia è un sogno che si avvera, quello di collaborare con la bambola più famosa del mondo, e creare per lei una capsule collection “Charlotte Olympia & Barbie” di scarpe e borse ispirata allo stile del brand.

La collezione, pur essendo dedicata alla bambola, mantiene lo stile retrò della stilista, la quale non ha mai fatto segreto della sua ammirazione per tutto ciò che è passato, e di come cerchi di evocarlo in ogni sua creazione. La capsule collection comprende le scarpe Barbie Girl impreziosite da piume di Marabau; i sandali Pomeline in tessuto e rete dorati da pom pom fatti di piccole scarpe Barbie multicolor; le ballerine Pretty in Pink con rossetto fucsia e occhiali retrò. Si aggiungono alla lista delle limited edition invece, la clutch Barbie Vanina, in pelle fucsia con chiusura in metallo, e la Barbie World in perspex con mini-accessori metallici.

Mentre la Barbie, targata Mattel, ed ispirata alla famosa designer Charlotte Olympia, sfoggia un tailler leopardato retrò e il celebre hairstyle della stilista; indossa pezzi iconici della stilista come le décolleté Dolly e la borsa Bogart in pelle rossa.

In tutto ciò non poteva di certo mancare la mascotte del brand:il leopardo Bruce.