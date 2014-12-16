Chi dona vince due volte ! Fantastica iniziativa del Matchpoint Marcianò.
I clienti del centro portano un giocattolo in ricevitoria per regalare un Natale sereno ai bambini meno fortunati
16 Dicembre 2014 - 15:50 | di Redazione
di Nicolino D’Ascoli. E’ partita già da qualche giorno la nuova iniziativa sociale organizzata dalla efficientissima squadra del Matchpoint Marcianò, noto centro di scommesse della nostra città, sito sul Corso Garibaldi n°248, e continuerà fino a ridosso del 25 Dicembre.
Questa volta gli ideatori ed artefici della fortunata Marcianò Cup, Peppe Casciano e Pino Bova, hanno ben pensato di offrire un sereno e sorridente Natale a diversi bambini meno fortunati rispetto ai loro coetanei, grazie al caloroso e meraviglioso aiuto di tutti i clienti della ricevitoria.
Dona un giocattolo e vinci anche tu ! Da qui nasce la fantastica idea targata Marcianò.
Anziché regalare i soliti gadget auguranti un buon Natale ai propri clienti, i ben pensanti Casciano e Bova hanno invertito la rotta. Quest’anno sarà “compito” dei clienti e delle persone interessate portare un dono, un giocattolo, per regalare almeno un sorriso a tanti bambini bisognosi. Basterà recapitare l’oggetto direttamente in ricevitoria. E non finisce qui, perché verrà regalata una schedina del super enalotto ad ogni persona che effettuerà la propria donazione. Quindi, chi dona vince due volte !
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