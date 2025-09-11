Reggio, cambio di location per ‘Chi non ride è fuori moda, raccontando Giacomo Battaglia’

Oggi, giovedì 11 settembre ore 21.00 al Teatro Cilea andrà in scena la V edizione del Varietà più

atteso di Reggio Calabria: Chi non ride è fuori moda…raccontando Giacomo Battaglia.

Il noto attore e comico reggino, che ha fatto la storia della città di Reggio e della Calabria con oltre

30 anni di televisione e teatro con il celebre duo “Battaglia & Miseferi” e il sabato sera col

Bagaglino, è sempre presente con la sua eredità artistica ed i sorrisi che regala ogni anno attraverso

questa serata unica, leggera ma intensa, che dalla sua istituzione precede l’inizio dei festeggiamenti

mariani in città.

Si attende una Piazza Castello stracolma come dalla prima edizione, voluta e ancora oggi sostenuta

dal sindaco Giuseppe Falcomatà e dal Consigliere delegato agli Spettacoli della Città Metropolitana

Filippo Quartuccio. Una piazza che si trasforma in luogo empatico ed emozionante unico, perché

sul palco ci sono sempre grandi nomi del Cabaret, della Musica, del Teatro, della Televisione,

dell’Arte in generale, che sono accomunati da una motivazione che è anche affetto e gratitudine,

quella spontanea del pubblico che ha amato e ama ancora Giacomo.

Protagonisti dell’edizione 2025, direttamente da Zelig saranno: Dado, Francesco Scimemi, Santo

Palumbo, che hanno poco bisogno di presentazione. Premio artisti emergenti a Casa Abis, duo

apprezzatissimo e seguito sui social. Premio alla carriera Massimiliano Buzzanca, figlio del grande

Lando Buzzanca. La Musica sarà affidata alla direzione di un’icona della Musica in TV: il Maestro

Mazza (Gianni Mazza), che dirigerà e accompagnerà al pianoforte la sua band, arricchita dalla

presenza dell’OTC Quartet. Ancora sul palco Samuela Piccolo e Peppe Piromalli (premio

Amicizia). A condurre la serata ovviamente, l’insostituibile fratello in arte di Giacomo, Gigi

Miseferi, affiancato dalla bella e brava inviata della Rai Roberta Cannata.

Leggi anche

Un ringraziamento particolare va a Vale Sport, nella figura di Pino e Marco Diano, che fin dalla

prima edizione omaggiano le targhe e i premi della serata con grande affetto. Questa edizione vedrà

anche la partnership gratuita di “4 Woman Health” e “Filumè”. Direzione organizzativa di Angela

Battaglia e Direzione Artistica di Alessandro Tirotta.

Spettacolo gratuito finanziato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria.