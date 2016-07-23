Chiara e Martina Scarpari protagoniste alla discoteca Laziale di Roma

Si è svolta mercoledì 20 luglio, alle 18.00, nella prestigiosa vetrina della Discoteca Laziale di Roma, la presentazione nazionale dell’album “Una Storia Importante” di Chiara e Martina Scarpari.

L’evento, organizzato dalla Zelda Music del M° Vince Tempera e da Self Distribution, rappresenta il debutto nazionale dell’album d’esordio delle gemelle calabresi, autentiche rivelazioni della discografia italiana.

L’album Una Storia Importante e il brano Viva

“Una Storia Importante”, già in distribuzione da gennaio 2016, è una raccolta di 11 brani, per circa 40 minuti di musica tra cover e inediti firmati da importanti artisti del panorama musicale italiano. Tra le novità dell’album è presente anche “Viva”, il brano scritto da Gigi D’Alessio per Chiara e Martina in occasione del JESC 2015 che si è svolto lo scorso 21 novembre a Sofia, in Bulgaria.

Alla presentazione, oltre alle giovani artiste, è intervenuto il M° Vince Tempera che ha tenuto ha precisare come il suo impegno per Chiara e Martina sia assolutamente non casuale: «Non capita spesso che io dedichi tutte le mie attenzioni verso i giovani emergenti – ha affermato Tempera – ma queste gemelle mi hanno letteralmente conquistato con la loro bravura. Fin dalla prima volta che Christian (Cosentino, ndr) me le ha fatte conoscere sono rimasto folgorato dalla loro voce».

Complimenti che sono stati accompagnati dalle parole al miele del Produttore Esecutivo di Rai Gulp Nubia Martini che, ricordando i successi sulle reti Rai di Chiara e Martina, si è dichiarata sostenitrice «numero uno» delle gemelle.

Cosentino, la Music School e il finale live

Infine, il M° Christian Cosentino è intervenuto raccontando alcuni particolari della sua esperienza con le ragazze, cresciute proprio nella Music School che Cosentino dirige a Sant’Andrea Apostolo dello Jonio (CZ) ed ha svelato alcuni dettagli tecnici dell’album che ha curato nel ruolo di Produttore Artistico.

Al termine della presentazione Chiara e Martina hanno regalato un’interpretazione live di alcuni brani prima di intrattenersi con i giornalisti per rispondere alle molte domande e soffermarsi con i fan presenti per firmare autografi e scattare foto.