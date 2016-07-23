Chiese aperte: lunedì il quarto appuntamento del ciclo ‘La Bellezza narrata!
Lunedì 25 luglio, nel largo davanti alla chiesa di Sant'Antonio ad Archi, Fabio Cuzzola guida letture al tramonto sullo Stretto nel ciclo La Bellezza narrata
23 Luglio 2016 - 17:52 | di Redazione
Il Progetto Chiese Aperte da luglio a settembre prosegue con le aperture dei siti tappa dell’itinerario che quest’anno investe alcune chiese del centro storico cittadino (San Giuseppe al Corso, Gesù e Maria, Rosario, Santo Cristo, Ottimati, rovine di San Giovanni extra muros) e delle sue immediate adiacenze (Sant’Antonio ad Archi, San Pietro al Calopinace e Graziella a Sbarre), offrendo un servizio di visite guidate gratuite a cura dei volontari dell’Associaizone Did.Ar.T. Didattica Arte Territorio.
Lunedì 25 luglio: letture al tramonto sullo Stretto
Parte integrante di Chiese Aperte è il ciclo di eventi La Bellezza narrata, a cura dell’Associazione Did.Ar.T., giunto al suo quarto appuntamento: lunedì 25 luglio h 19 nel largo antistante la chiesa di Sant’Antonio ad Archi (pregevole testimonianza architettonica medievale) “Questo mare è pieno di voci…” Nostoi e popoli in fuga. Letture al tramonto sullo Stretto a cura di Fabio Cuzzola.
Scrittore, docente di lettere nel Liceo classico di Cittanova e membro del collettivo di scrittori Lou Palanca, Fabio Cuzzola guiderà i presenti in un viaggio alla riscoperta di narrazioni millenarie e contemporanee per riflettere insieme sulle nuove frontiere da attraversare. L’idea nasce dall’incontro con la bellezza incontenibile dell’area dello Stretto, che va ben oltre i tre chilometri che separano le due coste di Calabria e Sicilia: questo contesto è da secoli fonte per poeti, scrittori e narratori delle culture più svariate, ispirando storie che leggiamo e tramandiamo, spesso senza soffermarci su valori e messaggi più profondi che in esse si celano.
Il ciclo di eventi fino a settembre
Il ciclo di eventi estivi La Bellezza narrata, in programma fino al mese di settembre, si avvale del patrocinio del Comune di Reggio Calabria e del Museo diocesano e del partnerariato del Conservatorio Cilea, del Club di Territorio TCI Reggio Calabria e della storica Libreria AVE.
Presso le chiese interessate e al Museo diocesano sono disponibili brochure illustrative dell’itinerario di visita Chiese Aperte.
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