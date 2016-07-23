Chiese aperte: lunedì il quarto appuntamento del ciclo ‘La Bellezza narrata!

Il Progetto Chiese Aperte da luglio a settembre prosegue con le aperture dei siti tappa dell’itinerario che quest’anno investe alcune chiese del centro storico cittadino (San Giuseppe al Corso, Gesù e Maria, Rosario, Santo Cristo, Ottimati, rovine di San Giovanni extra muros) e delle sue immediate adiacenze (Sant’Antonio ad Archi, San Pietro al Calopinace e Graziella a Sbarre), offrendo un servizio di visite guidate gratuite a cura dei volontari dell’Associaizone Did.Ar.T. Didattica Arte Territorio.

Lunedì 25 luglio: letture al tramonto sullo Stretto

Parte integrante di Chiese Aperte è il ciclo di eventi La Bellezza narrata, a cura dell’Associazione Did.Ar.T., giunto al suo quarto appuntamento: lunedì 25 luglio h 19 nel largo antistante la chiesa di Sant’Antonio ad Archi (pregevole testimonianza architettonica medievale) “Questo mare è pieno di voci…” Nostoi e popoli in fuga. Letture al tramonto sullo Stretto a cura di Fabio Cuzzola.

Scrittore, docente di lettere nel Liceo classico di Cittanova e membro del collettivo di scrittori Lou Palanca, Fabio Cuzzola guiderà i presenti in un viaggio alla riscoperta di narrazioni millenarie e contemporanee per riflettere insieme sulle nuove frontiere da attraversare. L’idea nasce dall’incontro con la bellezza incontenibile dell’area dello Stretto, che va ben oltre i tre chilometri che separano le due coste di Calabria e Sicilia: questo contesto è da secoli fonte per poeti, scrittori e narratori delle culture più svariate, ispirando storie che leggiamo e tramandiamo, spesso senza soffermarci su valori e messaggi più profondi che in esse si celano.

Il ciclo di eventi fino a settembre

Il ciclo di eventi estivi La Bellezza narrata, in programma fino al mese di settembre, si avvale del patrocinio del Comune di Reggio Calabria e del Museo diocesano e del partnerariato del Conservatorio Cilea, del Club di Territorio TCI Reggio Calabria e della storica Libreria AVE.

Presso le chiese interessate e al Museo diocesano sono disponibili brochure illustrative dell’itinerario di visita Chiese Aperte.

