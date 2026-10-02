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Calabria, corpo trovato carbonizzato: indaga la Procura per omicidio

Il cadavere dell'81enne era stato rinvenuto in un'automobile in fiamme il 3 agosto

02 Ottobre 2026 - 18:40 | di Redazione

corpo carbonizzato

La Procura di Vibo Valentia ha aperto un fascicolo, ad oggi a carico di ignoti, per omicidio e distruzione di cadavere. Le indagini riguardano il ritrovamento nella notte del 3 agosto scorso, in località Ciaramiti di Ricadi (Vibo Valentia), all’interno di un’auto in fiamme, del corpo carbonizzato di un uomo di 81 anni.

Sulla base dell’esame autoptico della salma e dei successivi elementi investigativi emersi gli investigatori dubitano dell’ipotesi suicidaria. L’area del ritrovamento è stata posta sotto sequestro e passata al setaccio dalle forze dell’ordine alla ricerca di ulteriori elementi utili alle indagini.

Al vaglio degli investigatori ci sono anche le telecamere di sorveglianza della zona e sono state effettuate diverse perquisizioni presso l’abitazione della vittima, con l’intento di individuare qualsiasi indizio che possa far luce sulla dinamica dei fatti, “allo stato – spiegano gli investigatori – riconducibile all’ambito personale e relazionale dell’uomo, il cui passato è oggetto di approfondimento”.

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