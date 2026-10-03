City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Trapani-Reggina: mister Marchionni convoca 22 calciatori per la trasferta di Capaci

In sei rimangono a casa, due andranno in tribuna

03 Ottobre 2026 - 20:27 | Comunicato

Reggina Cantalupa Mady Abonckelet

Sono 22 i convocati di mister Marco Marchionni in vista di Trapani-Reggina, gara valida per la sesta giornata del girone I di Serie D 2026/2027 ed in programma domenica 4 ottobre allo stadio Antonino Cardinale di Capaci, con calcio d’inizio alle ore 15:30.

I convocati

Trapani Reggina convocati

Rimangono a casa: Franchini, Palmieri, Pellicanò, Reis, Runza e Verduci.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

RegginaReggio Calabria Calcio
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?