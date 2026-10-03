Trapani-Reggina: mister Marchionni convoca 22 calciatori per la trasferta di Capaci
In sei rimangono a casa, due andranno in tribuna
03 Ottobre 2026 - 20:27 | Comunicato
Sono 22 i convocati di mister Marco Marchionni in vista di Trapani-Reggina, gara valida per la sesta giornata del girone I di Serie D 2026/2027 ed in programma domenica 4 ottobre allo stadio Antonino Cardinale di Capaci, con calcio d’inizio alle ore 15:30.
I convocati
Rimangono a casa: Franchini, Palmieri, Pellicanò, Reis, Runza e Verduci.
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