Ciclone Harry, Cdm dichiara stato di emergenza: subito 100 milioni per le somme urgenze

"A questo si affiancherà, nei prossimi giorni, un ulteriore provvedimento del Governo per il ripristino e la ricostruzione delle infrastrutture danneggiate", afferma il Sottosegretario Wanda Ferro

«La dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per la Calabria, la Sicilia e la Sardegna, deliberata oggi dal Consiglio dei ministri, rappresenta una risposta immediata, concreta e necessaria ai territori colpiti dal violento maltempo dei giorni scorsi e conferma ancora una volta che il Governo guidato da Giorgia Meloni mantiene gli impegni assunti».



Lo dichiara il sottosegretario all’Interno, Wanda Ferro, esprimendo soddisfazione per la decisione assunta su proposta del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci.

«È particolarmente rilevante – prosegue Ferro – che alla seduta del Consiglio dei ministri abbiano partecipato anche i presidenti delle Regioni interessate, tra cui il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, a conferma di un metodo di lavoro fondato sul pieno coinvolgimento delle istituzioni territoriali e su un costante raccordo tra Stato e Regioni».



«Lo stanziamento immediato di 100 milioni di euro per gli interventi di somma urgenza consente di far fronte ai primi e più urgenti bisogni delle comunità colpite. A questo si affiancherà, nei prossimi giorni, un ulteriore provvedimento del Governo per il ripristino e la ricostruzione delle infrastrutture danneggiate, una volta completata la ricognizione puntuale dei danni da parte delle Regioni».



«La nomina dei presidenti di Regione quali commissari delegati, con ampi poteri di deroga – conclude il Sottosegretario – è una scelta che va nella direzione della massima rapidità ed efficacia dell’azione amministrativa, valorizzando la conoscenza diretta dei territori e assicurando risposte concrete ai cittadini».