Ciclone Harry, sopralluogo di Salvini a Melito P.S.: il Ministro sorvolerà Calabria e Sicilia

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, domani arriverà in Calabria e Sicilia per un sopralluogo nelle zone costiere colpite dal maltempo.

Alle 12.20 è previsto un sopralluogo del litorale di Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, mentre alle 14 sarà a Furci Siculo, nel messinese.

Intanto, oggi a margine di un convegno su Roberto Maroni a Montecitorio, Salvini ha chiarito che i fondi destinati al Ponte sullo Stretto di Messina non verranno dirottati per far fronte ai danni causati dalle recenti perturbazioni.

«No, perché sono fondi per investimenti, bisogna conoscerle le cose. Poi noi abbiamo quasi 30 miliardi di cantieri aperti in Sicilia, cosa facciamo? Li blocchiamo?», ha detto il ministro.

Salvini ha aggiunto che il governo troverà le risorse necessarie per interventi in Sicilia, Calabria e Sardegna, «ma senza bloccare le scuole, gli ospedali, i ponti, le gallerie, la Tav, il tunnel del Brennero».

L’obiettivo del sopralluogo di domani sarà quello di valutare direttamente l’entità dei danni sul territorio e di monitorare le aree più colpite dal maltempo.

Gli appuntamenti di Salvini

ORE 12.20 – MELITO DI PORTO SALVO (RC) – Sopralluogo litorale

ORE 14.00 – FURCI SICULO (ME) – Sopralluogo

