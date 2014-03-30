Cinema e Resistenza’: Lunedì 31 marzo il film di Guido Chiesa ‘Il partigiano Johnny’

Proseguono gli incontri, organizzati dall’ A.N.P.I. di Reggio Calabria, sul tema “Cinema e Resistenza”, nella sala riunioni ANPI/Athena Teatro di via XXIV Maggio. Lunedì 31 marzo 2014, alle ore 20.00, sarà presentato il film di Guido Chiesa: “Il partigiano Johnny”.Scheda del film:Rientrato in divisa nella natia Alba (CN), dopo l’8 settembre l’universitario Johnny va nelle Langhe e si unisce prima a una banda di comunisti, poi a una formazione di monarchici. Disilluso da entrambi, si ritrova a passare da solo il duro inverno del ’44, ma scopre la vera ragione d’essere partigiano, rimanendo se stesso. Dal romanzo (1968) Postumo e incompiuto di Beppe Fenoglio, sceneggiato con Antonio Leotti, G. Chiesa, studioso dello scrittore albese cui ha dedicato 2 documentari, ha tratto un film asciutto e severo che ne rispetta profondamente lo spirito, ma di cui è rimasto un po’ prigioniero per eccesso di amore fedele. Nel mettere lo sguardo di Johnny al centro della narrazione, ne ha fatto un film molto fisico, sul faticoso e dolo- roso mestiere di sopravvivere sui monti con il carico di pioggia, ne- ve, fango, agguati, fughe, sangue, paura, rappresaglie, solitudine. È forse il 1° film che racconta con efficacia che cosa fosse un rastrellamento e che della guerra per bande espone la casualità. Non tutto convince (gli interni borghesi, il personaggio di Nord), ma funzionano no S. Dionisi (con la sua somiglianza fisica al giovane Fenoglio) e il suo sguardo; funziona la fotografia scabra e denaturata di Gherardo Gossi. Insolita la partitura per archi di Alexandre Balanescu, da molti giudicata invadente.