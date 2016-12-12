Cinema2Day, biglietti a 2 euro: ecco le sale aderenti in Calabria

A partire da mercoledì 14 settembre, in tutti i cinema d’Italia aderenti all’iniziativa Cinema2Day, il costo del biglietto offerto al pubblico sarà pari a 2 euro. L’iniziativa, promossa dal Mibact – Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in collaborazione con ANEM – Associazione Nazionale Esercenti Multiplex, ANICA – Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali e ANEC – Associazione Nazionale Esercenti Cinema, sarà valida ogni secondo mercoledì del mese.

Grazie alla promozione, in vigore nelle giornate del 14 settembre, 12 ottobre, 9 novembre, 14 dicembre 2016, 11 gennaio e 8 febbraio 2017, si potrà acquistare al costo unitario di due euro il biglietto per tutti i film in programmazione, in ognuno degli orari previsti, con l’esclusione delle Iniziative Speciali e delle visioni in 3D, che godranno comunque di una tariffa agevolata, comunicata direttamente alla cassa.

Ecco tutte le sale che aderiscono all’iniziativa Cinema2Day in Calabria, nelle quali potrete vedere un film con solo 2 euro, ogni secondo mercoledì del mese.

Catanzaro: The Space

Cittanova (RC): Gentile

Cosenza: Citrigno, San Nicola, Supercinema Modernissimo

Crotone: Apollo, Sala Raimondi

Lamezia Terme (CZ): Grandinetti 1919, The Space

Locri (RC): Vittoria

Praia a Mare (CS): Loren

Reggio Calabria: Aurora

Rende (CS): Garden

Siderno (RC): Nuovo

Zumpano (CS): Andromeda River

“Cinema2day è un’iniziativa per riavvicinare le persone alla magia della sala”, Dario Franceschini, ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.