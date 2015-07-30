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Cinque cose da sapere sul film ‘Pixels’

Gli alieni invadono la Terra con le sembianze dei videogiochi anni 80: cinque cose da sapere prima di vedere il film con Adam Sandler

30 Luglio 2015 - 13:00 | di Federica Geria

Immagine del film Pixels, diretto da Chris Columbus, con Adam Sandler

di Giada Serranò – Dal 29 luglio è uscito, nelle sale cinematografiche italiane, il film dedicato a tutti gli appassionati dei videogiochi arcade: Pixels.

Gli alieni invadono la terra, ma… hanno le sembianze dei protagonisti dei videogiochi anni ’80! Questa è l’originale trama della pellicola diretta da Chris Columbus (Mamma Ho Perso l’Aereo, Mrs. Doubtfire, I Goonies e i primi due capitoli della saga di Harry Potter), che conta sulla comicità trascinate di Adam Sandler per rendere il film un nuovo cult per gli appassionati del gaming.

Il cast e i protagonisti nerd

Per combattere questa minaccia, le persone più adatte non possono che essere 4 nerd, specialisti di videogiochi, Sam Brenner (Adam Sandler), Will Cooper (Kevin James), Ludlow Lamonsoff (Josh Gad) e Eddie “The Fire Blaster” Plant (Peter Dinklage), che saranno affiancati nell’impresa dal colonnello, esperto in armamenti, Violet Van Patten (Michelle Monaghan).

Il film riprende, con un pizzico di nostalgia vintage, i videogiochi che hanno segnato la cultura nerd, infatti, durante il film, sono frequenti i riferimenti e le citazioni che solo gli amanti del genere possono cogliere.

Cinque cose da sapere prima di vedere il film

E per chi non parla il nerdese? Ecco le 5 cose da sapere prima di vedere Pixels:

1. I videogiochi:

Un ruolo fondamentale nel film è “giocato” dai videogiochi. Quelli presenti nel film sono veramente tantissimi, alcuni sono: Pac-Man (uno dei videogames più famosi al mondo, nato nel 1980, un must); Q*bert (“@!#?@!” non si tratta di un errore di battitura ma della celebre imprecazione del nemico di questo gioco); Donkey Kong (Il gorilla più famoso del ciberspazio, nato nel 1981, più conosciuto, probabilmente, nel ruolo di mascotte di Super Mario); Centipede (lo scopo del giocatore è quello di distruggere un millepiedi gigante prima che questo raggiunga il fondo dello schermo); Space-Invaders (il primo videogioco nella storia a superare il milione di copie vendute); Joust (il videogioco che ha segnato la storia della modalità a due giocatori, alleati o sfidanti); Paperboy (il ragazzo che consegna i giornali in bici e deve evitare gli ostacoli più strani).

2. Tohru Iwatani:

É l’inventore di diversi giochi arcade, uno fra tutti Pac-Man, nel film è interpretato da Denis Akiyama. Il vero Iwatani comparirà in una scena, durante i titoli di coda, nei panni di un riparatore giapponese. Infatti, prima di inventare Pac-Man, Iwatani faceva, appunto, il riparatore di videogiochi.

3. Lady Lisa:

L’attrice Ashley Benson (che interpreta Hanna Marin nella serie tv Pretty Little Liars), in Pixels, incarna il sogno erotico di tutti i giocatori di Dojo Quest, prestando il suo volto a Lady Lisa. Nel gioco, la bellissima protagonista, armata di due katane, fa strage di nemici e dragoni.

4. Il cortometraggio:

La pellicola è ispirata all’omonimo cortometraggio proposto nel 2011 dal francese Patrick Jean, vincitore dell’Annecy International Animated Film Festival. Potete vederlo qui: https://www.youtube.com/watch?v=sNzisBCp4Ho&noredirect=1

5. Budget:

Il film è costato alla Columbia Pictures ben 110 milioni di dollari e ha già incassato nel primo weekend di proiezione 24 milioni, solo negli States.

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