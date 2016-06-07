Domani 8 giugno c.a. alle ore 17:00 si terrà, con partenza dalla Scuola Radice-Alighieri plesso Arghillà, la parata/spettacolo “CircArghillà” Spettacolo itinerante tra le vie del quartiere.

Questa iniziativa rientra tra le azioni del progetto Nazionale per l’Inclusione e l’integrazione dei bambini rom, sinti e caminanti, azione Social Clown.

A conclusione dei laboratori di acrobatica, teatro, clownerie, giocoleria e trampoli, musica e body percussion, svolti in orario curriculare, che hanno coinvolto 7 classi per un totale di 96 bambini dell’ Istituto Comprensivo Radice Alighieri di Catona, lo spettacolo vedrà protagonisti gli stessi bambini accompagnati dalla Compagnia Pagliacci Clandestini curatrice dei laboratori stessi.

Invitiamo tutta la cittadinanza, le associazioni e gli ordini di stampa a partecipare. Arghilla’ non e’ il quartiere dei Rom, è il quartiere dove convivono insieme disagi di ogni tipo. Dove si respira povertà economica e culturale. Un quartiere creato, dimenticato, evitato.

Un quartiere dove c’è tanta gente, dove ci sono realtà che si impegnano da anni, un quartiere dove ci sono tanti bambini e dove ci sono i bambini troviamo la speranza che questa terra possa cambiare. Vi aspettiamo nella nostra città, quella che guarda lo stesso cielo e si specchia nello stesso mare. La città di chi parla, sorride, canta, balla e lotta.