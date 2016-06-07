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CircArghillà: spettacolo itinerante tra le vie del quartiere

Dalla scuola Radice-Alighieri parte la parata dei bambini che hanno seguito i laboratori di circo del progetto Social Clown

07 Giugno 2016 - 19:18 | di Vincenzo Comi

CircArghillà, spettacolo itinerante con i bambini dell'Istituto Radice Alighieri

Domani 8 giugno c.a. alle ore 17:00 si terrà, con partenza dalla Scuola Radice-Alighieri plesso Arghillà, la parata/spettacolo “CircArghillà” Spettacolo itinerante tra le vie del quartiere.

Questa iniziativa rientra tra le azioni del progetto Nazionale per l’Inclusione e l’integrazione dei bambini rom, sinti e caminanti, azione Social Clown.

A conclusione dei laboratori di acrobatica, teatro, clownerie, giocoleria e trampoli, musica e body percussion, svolti in orario curriculare, che hanno coinvolto 7 classi per un totale di 96 bambini dell’ Istituto Comprensivo Radice Alighieri di Catona, lo spettacolo vedrà protagonisti gli stessi bambini accompagnati dalla Compagnia Pagliacci Clandestini curatrice dei laboratori stessi.

Invitiamo tutta la cittadinanza, le associazioni e gli ordini di stampa a partecipare. Arghilla’ non e’ il quartiere dei Rom, è il quartiere dove convivono insieme disagi di ogni tipo. Dove si respira povertà economica e culturale. Un quartiere creato, dimenticato, evitato.

Un quartiere dove c’è tanta gente, dove ci sono realtà che si impegnano da anni, un quartiere dove ci sono tanti bambini e dove ci sono i bambini troviamo la speranza che questa terra possa cambiare. Vi aspettiamo nella nostra città, quella che guarda lo stesso cielo e si specchia nello stesso mare. La città di chi parla, sorride, canta, balla e lotta.

Locandina dell'evento CircArghillà, parata spettacolo ad Arghillà

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Pagliacci ClandestiniReggio Calabria Spettacolo
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