Il Circolo Calarco ripropone gli incontri con scrittori e musicisti accompagnati da una degustazione di vino: date, ospiti e costi

A seguito del positivo riscontro che lo scorso anno ha avuto il ciclo di incontri “Calici di parole e pensieri”, il Circolo culturale Guglielmo Calarco ha deciso di riproporlo anche quest’anno attraverso una formula diversa che prevede la presenza di scrittori e/o musicisti i quali presenteranno sé stessi o racconteranno storie di altri.

Il ciclo di incontri nasce dall’idea di unire al piacere della conoscenza quello di un’esperienza di gusto attraverso la degustazione di un buon bicchiere di vino accompagnato da un buffet.

Il vino come simbolo culturale

Il vino è anche un simbolo culturale importante, complemento della gastronomia e della convivialità, che caratterizza ogni singola regione e, come lo ha definito Ermanno Olmi, “ Il vino è l’immancabile offerta all’ospite, un invito alla compagnia, alla pacifica convivenza. Il vino è alimento e insieme sostanza di sacralità”

Il Circolo G. Calarco , nel perseguire l’intento di promuovere la cultura calabrese e di far conoscere le belle realtà che operano in Calabria, ha scelto i vini prodotti dalla cantina Tramontana di antica tradizione e profondamente legata al nostro territorio.

Ogni singolo incontro quindi offrirà l’occasione per condividere parole e pensieri degli ospiti delle serate e degustare un vino diverso per ogni serata.

Il programma degli incontri al Teatro della Girandola

Gli incontri“Calici di parole e pensieri” si svolgeranno alle h 21.00 presso lo spazio suggestivo del Teatro della Girandola ( Via D. Muratori n.2), secondo il seguente programma:

Venerdì 2 febbraio h 21.00 Vins Gallico

Venerdì 9 marzo h 21.00 Ettore Castagna

Venerdì 6 aprile h 21.00 Gianluca Morozzi

Venerdì 4 maggio h 21.00 Anna Foti

Durante questo primo incontro lo scrittore reggino Vins Gallico, finalista al Premio Strega, ricorderà Rocco Carbone grande scrittore nativo di Cosoleto che ogni anno il Circolo ricorda alla città.

Eventuali variazioni saranno comunicate per tempo a chi avrà aderito all’iniziativa e comunque saranno pubblicate sulla pagina facebook del Circolo culturale G. Calarco

Abbonamento e prenotazioni

L’abbonamento per la partecipazione agli incontri ha un costo complessivo di euro 15,00 che potrà essere effettuato, previa prenotazione al seguente indirizzo di posta circolo.gcalarco@gmail.com, presso il Teatro venerdì 2 alle h 20.30; mentre la partecipazione alle singole serate è possibile, sino a esaurimento dei posti, contattando direttamente il Teatro della Girandola 3927496676 a un costo di euro 5,00 per ciascun incontro .

Per ulteriori notizie rivolgersi all’ indirizzo di posta elettronica circolo.gcalarco@libero.it