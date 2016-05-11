Circolo Polimeni: i giovani tennisti reggini si distinguono al Foro Italico

Il Circolo tennis Rocco Polimeni è da sempre impegnato in un intenso lavoro con i giovani. I piccoli tennisti reggini, hanno infatti aderito ai Campionati promozionali del Foro Italico organizzati dalla Federazione italiana tennis. Nella prima giornata i portacolori del Circolo tennis Rocco Polimeni hanno vinto nettamente i propri incontri dimostrando una preparazione tecnica superiore rispetto gli altri giovani tennisti, mentre nella seconda giornata si sono distinti nei giochi promozionali organizzati dai tecnici Federali.

I settori Red e Orange

I settori coinvolti nella competizione sono stati principalmente due. Il settore Red per i classe 2009, nel quale si sono distinti gli allievi reggini Santo Basile, Marco Muzzupappa e Marco Rijli, guidati dal capitano Maestro Nino Gitto, ed il settore Orange per i classe 2008, al quale hanno partecipato difendendo i colori del CT Polimeni Antonino Colella, Giuseppe Benedetto e Simone Musolino, capitano il Maestro Stefano Loschiavo, mascotte della squadra Matilde Benedetto.

Un’esperienza unica vissuta dai giovani ragazzi del circolo, che tra un diritto ed un rovescio hanno potuto osservare nella splendida cornice del Foro Italico i campioni del tennis internazionale tra cui Roger Federer, il quale ha incantato tutti i presenti con un’ora di intenso allenamento.

Il lavoro dello staff tecnico

Il Circolo tennis Rocco Polimeni, oltre a portare avanti progetti d’alto livello come i campionati a squadre di Serie A2 maschile e Serie b femminile, dimostra ancora una volta il proprio valore e lo spessore tecnico del proprio staff, composto dal direttore tecnico Emilio Cozzupoli e dai maestri Nunzio Di Pietro, Antonino Truglio ed Angelo Tripodi, oltre ai sopracitati Loschiavo e Gitto, nel valorizzare i giovani talenti del tennis reggino.