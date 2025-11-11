Circuito Magna Grecia: vince la Triathlon Reggio Calabria

La Triathlon Reggio Calabria asd vince il Circuito Magna Grecia 2025 con un grandissimo risultato di squadra e ottimi piazzamenti individuali: Abramo Giovanni, Arbitrio Carlo, Geremia Michele e Pinci Angelo primi delle loro categorie; Marrapodi Francesco terzo di categoria. Il Circuito Magna Grecia è un trofeo molto ambito da tutte le squadre di Triathlon del Meridione ed infatti ogni anno le battaglia sportiva è molto accesa.

Quest’anno a trionfare sono stati gli atleti della Triathlon Reggio Calabria che con costanza e caparbietà hanno portato il premio a Reggio Calabria, sfidando moltissimi atleti della Campania, Puglia, Sicilia e Basilicata in otto tappe.

Un enorme ringraziamento a chi ha reso tutto questo possibile!!!!