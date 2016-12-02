Cis: gli appuntamenti del mese di Dicembre
Dalla Prima guerra mondiale a Leonard Cohen e Rembrandt, dal femminicidio ai Presidenti della Repubblica: il calendario degli incontri del CIS a Reggio
02 Dicembre 2016 - 12:39 | di Redazione
Giovedì 1 Dicembre – Ore 18.00 – Sala della Chiesa di San Giorgio al Corso di R. C.
PERCORSI DI RICERCA SULLA PRIMA GUERRA MONDIALE: IL FRONTE MARITTIMO MERIDIONALE
Conversazione con il Prof. Agazio Trombetta – Scrittore – Sorico
Coordina il Presidente Dott. Giuseppe Viola
Musica e arte: Leonard Cohen e Rembrandt
Martedì 6 Dicembre 2016 – Ore 16.45 – Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria
Ciclo Musica
“L’accordo segreto del RE: LEONARD COHEN, L’immortale”
Con video proiezione
Relatore: Dott. Francesco Villari, – musicologo – Università La Sapienza Roma, critico musicale, sceneggiatore, scrittore, giornalista – Componente del Comitato Scientifico del CIS (musica e cinema)
Mercoledì 7 Dicembre 2016 – Ore 16.45 – Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria
Ciclo “Invito alla bellezza”
REMBRANDT VAN RIJN (Il più grande pittore olandese del Secolo d’Oro)
” LA POETICA DELLA LUCE”
Conversazione del dott. Salvatore Timpano – Studioso d’arte – Componente del Comitato Scientifico del CIS
Filosofia e letteratura a metà dicembre
Lunedì 12 Dicembre – ore 16.45 – Sala Biblioteca – Palazzo “Corrado Alvaro” – Provincia di Reggio Calabria
Centro Internazionale Scrittori della Calabria in collaborazione col Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne (DICAM) – Università di Messina
Promuove la tavola rotonda
La filosofia oggi: un sapere inutile?
Intervengono:
Prof. Giuseppe Giordano – Ordinario di Storia della Filosofia, DICAM – Università di Messina
Prof. Giuseppe Gembillo – Ordinario di Storia della Filosofia, Dipartimento di Scienze cognitive, pedagogiche, psicologiche e degli studi culturali (COSPECS) – Università di Messina
Prof. Luisa Damiano – Associato di Filosofia della Scienza, DICAM – Università di Messina
Dott. Vincenzo Tavernese – Dottore in Filosofia
Modererà il dibattito la Prof. Paola Radici Colace – Ordinario di Filologia Classica – Università di Messina – Presidente Onorario del CIS – Responsabile Sezione Teatro Antico e Moderno e componente del Comitato Scientifico
Mercoledì 14 Dicembre 2016 – Ore 16.45 – Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria
Presentazione romanzo
“ERA FAME DI VITA” di Giovanni Suraci – Città del Sole Edizioni
Modera: Dott. Giorgio Neri – Giornalista
Relatrice: Avv. Titty Siciliano – Direttore Scientifico dell’ Istituto Italiano Anticorruzione
Intervento: Prof.ssa Emilia Serranò – Già docente di Filosofia
Sarà presente l’Autore
Giovedì 15 Dicembre 2016 – Ore 18.00 – Sala della Chiesa di San Giorgio al Corso di R. C.
DYLAN THOMAS È L’AMERICA – Con video proiezione
Introduzione: Prof.ssa Maria Quattrone – Già Dirigente Scolastico del Liceo Classico “T. Campanella” di R. C. Componente del Comitato Scientifico del CIS
Relatrice: Prof.ssa Silvana Comi – Docente di Lingua e Letteratura Inglese nelle scuole secondarie superiori
Lettura a cura di Cristina Greco allieva del corso teatrale “Raphael Schumacher” diretto dalla Compagnia “Scena Nuda”
Femminicidio e Presidenti della Repubblica
Venerdì 16 Dicembre 2016 – Ore 16.45 – Biblioteca comunale “ P. De Nava” – Reggio Calabria
Tavola rotonda
IL FEMMINICIDIO TRA FENOMENO GIURIDICO E FENOMENO SOCIALE
Intervengono:
Dott. Filippo Aragona – Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria
Chiar.ma Prof. Paola Radici Colace – Ordinario di Filologia Classica – Università di Messina – Presidente Onorario del CIS – Responsabile Sezione Teatro Antico e Moderno e componente del Comitato Scientifico
Chiar.mo Prof. Rocco Zoccali – Ordinario di Psichiatria – Università di Messina – Presidente Nazionale della Società Italiana di Psichiatria adolescenziale – Componente del Comitato Scientifico del CIS
Modera: Prof. Daniele Cananzi – Associato di Filosofia del Diritto Università “La Sapienza” Roma e Università Mediterranea di Reggio Calabria – Componente del Comitato Scientifico del CIS
Reading di letture sul tema a cura di “Lunarie” Daniela Pericone e Caterina Scopelliti
Mercoledì 21 Dicembre 2016 – Ore 16.45 – Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria
CIS in collaborazione con il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne – Università di Messina
Nella ricorrenza dei 70 anni dalla nascita della Repubblica italiana
Ciclo di conferenze sul tema “I Presidenti della Repubblica dalle origini ai giorni nostri”
Terzo incontro – “Ciampi, un europeo nato in terra di Italia”
Relatore: Prof. Tito Lucrezio Rizzo – Consigliere titolare dell’Organo centrale di Sicurezza – Segretariato generale della Presidenza della Repubblica – Componente del Comitato Scientifico del CIS
Aspettando il Natale a San Giorgio al Corso
Giovedì 22 Dicembre 2016 – Ore 18.00 – Sala della Chiesa di San Giorgio al Corso di R. C.
ASPETTANDO IL NATALE – RIFLESSIONI E LETTURE
Musica, immagine, poesia
Intervengono: Don Antonio Santoro – Parroco della Chiesa di S. Giorgio al Corso
Mons. Antonio Morabito – Rettore della Chiesa di Sant’Anna – Canonico del Capitolo Metropolitano di Reggio Calabria
Tutti i presenti potranno leggere e commentare proprie opere o di altri autori aventi per tema il Natale
Al pianoforte il maestro Sergio Romeo – Direttore della Scuola di Musica “Giuseppe verdi” di Reggio Calabria
Al termine scambio di auguri con degustazione di dolci tipici di Natale.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie