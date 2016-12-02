Cis: gli appuntamenti del mese di Dicembre

Giovedì 1 Dicembre – Ore 18.00 – Sala della Chiesa di San Giorgio al Corso di R. C.

PERCORSI DI RICERCA SULLA PRIMA GUERRA MONDIALE: IL FRONTE MARITTIMO MERIDIONALE

Conversazione con il Prof. Agazio Trombetta – Scrittore – Sorico

Coordina il Presidente Dott. Giuseppe Viola

Musica e arte: Leonard Cohen e Rembrandt

Martedì 6 Dicembre 2016 – Ore 16.45 – Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria

Ciclo Musica

“L’accordo segreto del RE: LEONARD COHEN, L’immortale”

Con video proiezione

Relatore: Dott. Francesco Villari, – musicologo – Università La Sapienza Roma, critico musicale, sceneggiatore, scrittore, giornalista – Componente del Comitato Scientifico del CIS (musica e cinema)

Mercoledì 7 Dicembre 2016 – Ore 16.45 – Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria

Ciclo “Invito alla bellezza”

REMBRANDT VAN RIJN (Il più grande pittore olandese del Secolo d’Oro)

” LA POETICA DELLA LUCE”

Conversazione del dott. Salvatore Timpano – Studioso d’arte – Componente del Comitato Scientifico del CIS

Filosofia e letteratura a metà dicembre

Lunedì 12 Dicembre – ore 16.45 – Sala Biblioteca – Palazzo “Corrado Alvaro” – Provincia di Reggio Calabria

Centro Internazionale Scrittori della Calabria in collaborazione col Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne (DICAM) – Università di Messina

Promuove la tavola rotonda

La filosofia oggi: un sapere inutile?

Intervengono:

Prof. Giuseppe Giordano – Ordinario di Storia della Filosofia, DICAM – Università di Messina

Prof. Giuseppe Gembillo – Ordinario di Storia della Filosofia, Dipartimento di Scienze cognitive, pedagogiche, psicologiche e degli studi culturali (COSPECS) – Università di Messina

Prof. Luisa Damiano – Associato di Filosofia della Scienza, DICAM – Università di Messina

Dott. Vincenzo Tavernese – Dottore in Filosofia

Modererà il dibattito la Prof. Paola Radici Colace – Ordinario di Filologia Classica – Università di Messina – Presidente Onorario del CIS – Responsabile Sezione Teatro Antico e Moderno e componente del Comitato Scientifico

Mercoledì 14 Dicembre 2016 – Ore 16.45 – Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria

Presentazione romanzo

“ERA FAME DI VITA” di Giovanni Suraci – Città del Sole Edizioni

Modera: Dott. Giorgio Neri – Giornalista

Relatrice: Avv. Titty Siciliano – Direttore Scientifico dell’ Istituto Italiano Anticorruzione

Intervento: Prof.ssa Emilia Serranò – Già docente di Filosofia

Sarà presente l’Autore

Giovedì 15 Dicembre 2016 – Ore 18.00 – Sala della Chiesa di San Giorgio al Corso di R. C.

DYLAN THOMAS È L’AMERICA – Con video proiezione

Introduzione: Prof.ssa Maria Quattrone – Già Dirigente Scolastico del Liceo Classico “T. Campanella” di R. C. Componente del Comitato Scientifico del CIS

Relatrice: Prof.ssa Silvana Comi – Docente di Lingua e Letteratura Inglese nelle scuole secondarie superiori

Lettura a cura di Cristina Greco allieva del corso teatrale “Raphael Schumacher” diretto dalla Compagnia “Scena Nuda”

Femminicidio e Presidenti della Repubblica

Venerdì 16 Dicembre 2016 – Ore 16.45 – Biblioteca comunale “ P. De Nava” – Reggio Calabria

Tavola rotonda

IL FEMMINICIDIO TRA FENOMENO GIURIDICO E FENOMENO SOCIALE

Intervengono:

Dott. Filippo Aragona – Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria

Chiar.ma Prof. Paola Radici Colace – Ordinario di Filologia Classica – Università di Messina – Presidente Onorario del CIS – Responsabile Sezione Teatro Antico e Moderno e componente del Comitato Scientifico

Chiar.mo Prof. Rocco Zoccali – Ordinario di Psichiatria – Università di Messina – Presidente Nazionale della Società Italiana di Psichiatria adolescenziale – Componente del Comitato Scientifico del CIS

Modera: Prof. Daniele Cananzi – Associato di Filosofia del Diritto Università “La Sapienza” Roma e Università Mediterranea di Reggio Calabria – Componente del Comitato Scientifico del CIS

Reading di letture sul tema a cura di “Lunarie” Daniela Pericone e Caterina Scopelliti

Mercoledì 21 Dicembre 2016 – Ore 16.45 – Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria

CIS in collaborazione con il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne – Università di Messina

Nella ricorrenza dei 70 anni dalla nascita della Repubblica italiana

Ciclo di conferenze sul tema “I Presidenti della Repubblica dalle origini ai giorni nostri”

Terzo incontro – “Ciampi, un europeo nato in terra di Italia”

Relatore: Prof. Tito Lucrezio Rizzo – Consigliere titolare dell’Organo centrale di Sicurezza – Segretariato generale della Presidenza della Repubblica – Componente del Comitato Scientifico del CIS

Aspettando il Natale a San Giorgio al Corso

Giovedì 22 Dicembre 2016 – Ore 18.00 – Sala della Chiesa di San Giorgio al Corso di R. C.

ASPETTANDO IL NATALE – RIFLESSIONI E LETTURE

Musica, immagine, poesia

Intervengono: Don Antonio Santoro – Parroco della Chiesa di S. Giorgio al Corso

Mons. Antonio Morabito – Rettore della Chiesa di Sant’Anna – Canonico del Capitolo Metropolitano di Reggio Calabria

Tutti i presenti potranno leggere e commentare proprie opere o di altri autori aventi per tema il Natale

Al pianoforte il maestro Sergio Romeo – Direttore della Scuola di Musica “Giuseppe verdi” di Reggio Calabria

Al termine scambio di auguri con degustazione di dolci tipici di Natale.