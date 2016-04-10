CIS: ‘Il Ministero sacerdotale al servizio del popolo di Dio’
Un incontro con interventi di sacerdoti e laici e una presentazione di slide sull'impegno sociale e pastorale del parroco di San Giorgio al Corso
10 Aprile 2016 - 17:13 | di Federica Geria
Per il 50° anniversario di sacerdozio di don Antonio Santoro, parroco della chiesa di S. Giorgio al Corso – Tempio della Vittoria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, lunedì 11 Aprile, alle ore 19.15, nella Chiesa di San Giorgio al Corso, promuove la tavola rotonda “Il Ministero sacerdotale al servizio del popolo di Dio”. Interverranno: mons. Antonino Iachino, Capitolo Cattedrale di Reggio Calabria; Dott. Francesco Massara, già presidente delle Acli Provinciali e Regionali, nonché Componente del Consiglio Pastorale Parrocchia S. Giorgio al Corso; Don Antonio Santoro. Coordina la tavola rotonda Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis. Il prof. Nicola Petrolino, responsabile sezione cinema e componente del Comitato Scientifico del Cis, illustrerà attraverso slides alcuni momenti significativi relativi all’impegno sociale e pastorale di don Antonio Santoro.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie