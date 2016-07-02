CIS, il programma di luglio
Serate al Chiostro di San Giorgio al Corso con viaggi, poesia, filosofia, arte e concerti: il calendario di luglio del Centro Internazionale Scrittori
02 Luglio 2016 - 11:20 | di Vincenzo Comi
Di seguito il programma del mese di luglio del Centro Internazionale Scrittori di Reggio Calabria:
Il programma dal 4 all’8 luglio
Lunedì 4 luglio 2016 – Ore 21.00 – Chiostro della Chiesa di San Giorgio al Corso di R. C.
I GRANDI VIAGGI NEL MONDO: TAILANDIA
I TEMPLI D’ORO
Video racconto di Nicola Petrolino – Esperto e critico di cinema – Responsabile sezione cinema del CIS e componente del Comitato Scientifico
Mercoledì 6 luglio 2016 – Ore 21.00 – Chiostro della Chiesa di San Giorgio al Corso di R. C.
Ciclo di Letteratura Mondiale
Cattedra di Poesia, Arte, Scienza, Letteratura, Cinema
LA GIOIA DI SCRIVERE
WISLAWA SZYMBORSKA
Premio Nobel 1996
Relatore: Chiar.mo Prof. Giuseppe Rando – Ordinario di Letteratura Italiana dell’Università di Messina Responsabile di italianistica e Componente del Comitato Scientifico del CIS
Lettura a cura delle poetesse Daniela Pericone e Caterina Scopelliti
Venerdì 8 luglio 2016 – Ore 21.00 – Chiostro della Chiesa di San Giorgio al Corso di R. C.
Ciclo Diritto Costituzionale
DAI DIRITTI DELL’UOMO AI DIRITTI DEL PIANETA TERRA?
Relatrice: Ch.ma Prof.ssa Melania Salazar – Ordinario di Diritto Costituzionale – Università Mediterranea di Reggio Calabria – Già Componente della Commissione di Esperti delle Riforme Istituzionali, nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri – Componente del Comitato Scientifico del CIS
Gli incontri dall’11 al 15 luglio
Lunedì 11 luglio 2016 – Ore 21.00 – Chiostro della Chiesa di San Giorgio al Corso di R. C.
DAL MITO DI OLIMPIA A RIO 2016
La storia delle Olimpiadi come storia dell’umanità
Con video proiezione
Incontro con il giornalista Rai Tonino Raffa – Presidente del Panathlon Club di Reggio
Mercoledì 13 luglio 2016 – Ore 21.00 – Chiostro della Chiesa di San Giorgio al Corso di R. C.
Centro Internazionale Scrittori della Calabria – Associazione Culturale Nuovo Umanesimo
Incontro con lo scrittore Agazio Trombetta
Autore del libro PERCORSI DI RICERCA NELLA GRANDE GUERRA
IL FRONTE MARITTIMO MERIDIONALE D’ITALIA – Falzea Editore
Introduzione: Prof.ssa Carmelina Sicari – Critico letterario – Presidente dell’Associazione Nuovo Umanesimo
Relatore: L’Autore Prof. Agazio Trombetta scrittore e storico
Venerdì 15 luglio 2016 – Ore 21.00 – Chiostro della Chiesa di San Giorgio al Corso di R. C.
Arte
UNO SGUARDO ALL’ARTE BAROCCA – Con video proiezione
Relatrice: Prof.ssa Francesca Paolino – Già Prof. Associato di Storia dell’Architettura – Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria – Componente Comitato Scientifico del CIS
Gli appuntamenti dal 18 al 22 luglio
Lunedì 18 luglio 2016 – Ore 21.00 – Chiostro della Chiesa di San Giorgio al Corso di R. C.
“E PESCAVI LE STELLE AD UNA AD UNA …”
OMAGGIO AL POETA ANTONIO GAETANO
Con video proiezione
Intervengono: Prof.ssa Mila Lucisano – Docente di Italiano e Latino – Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di Reggio Calabria – Componente del Comitato Scientifico del CIS
Dott. Daniele Zangari – Presidente dell’Associazione Culturale “Due Sicilie”
Prof.ssa Emilia Serranò – Già docente di Filosofia – Componente del Comitato Scientifico del CIS
Dott.ssa Clelia Montella – Scrittrice – Poetessa
Letture – Testimonianze
Mercoledì 20 luglio 2016 – Ore 21.00 – Chiostro della Chiesa di San Giorgio al Corso di R. C.
Tavola rotonda di Filosofia
UNITA’ E DIFFERENZA
“Quello che l’Occidente non vede dell’Occidente”
Intervengono:
Prof. Daniele Cananzi – Associato di Filosofia del Diritto Università “La Sapienza” Roma e Università Mediterranea di Reggio Calabria – Componente del Comitato Scientifico del CIS
Prof.ssa Francesca Saffioti – Docente di Filosofia
Prof.ssa Emilia Serranò – Già docente di Filosofia – Componente del Comitato Scientifico del CIS
Venerdì 22 luglio 2016 – Ore 21.00 – Chiostro della Chiesa di San Giorgio al Corso di R. C.
Il Concerto è promosso nell’ambito del Progetto Chiese Aperte 2016 promosso dall’Arcidiocesi di Reggio-Bova e attuato dall’Associazione Did.Ar.T. Didattica Arte e Territorio, con il partnerariato del Museo diocesano, del Conservatorio “Francesco Cilea” di Reggio Calabria e del Centro Internazionale Scrittori della Calabria
Introdurrà il Concerto: Dott.ssa Giuggi Palmenta – Presidente Associazione Did.Ar.T. Didattica Arte e Territorio
CONCERTO
Ensemble di fiati del Conservatorio “Francesco Cilea” di Reggio Calabria
a cura della Prof.ssa Lucia Marino
Clarinetti: Vincenzo Lombardo, Giuseppe Taverna, Andrea Dromì, Rosa Marra, Chiara Laganà, Marta Nicolaci.
Clarinetti Bassi: Giovanna Maria Licastro, Angelo Auddino
Flauti solisti: Magda Muscia, Deborah Leuzzi
Gli ultimi appuntamenti del mese
Domenica 24 Luglio 2016 – Ore 21.00 – Chiostro della Chiesa di San Giorgio al Corso di R. C.
Incontro con lo scrittore Antonino Mallamaci autore del libro BREVIARIUM – Racconti e frammenti. D’amore, di politica…di vita – Edizioni Progetto Cultura
Intervengono: L’autore Antonino Mallamaci – Lo scrittore Maurizio Marino
Leggeranno brani del libro l’attore Luciano Pensabene ed Emilia Mallamaci
Lunedì 25 luglio 2016 – Ore 21.00 – Chiostro della Chiesa di San Giorgio al Corso di R. C.
LA TRAGEDIA DI HIROSHIMA E NAGASAKI
Video proiezione
Introduzione a cura della Prof.ssa Maria Quattrone – Già Dirigente Scolastico del Liceo Classico “T. Campanella” di R. C. – Componente del Comitato Scientifico del CIS
Relatore: Prof. Alberto Cafarelli – Docente di Lettere
Mercoledì 27 luglio 2016 – Ore 21.00 – Chiostro della Chiesa di San Giorgio al Corso di R. C.
LA SEDUZIONE DELL’ERRARE: LA CALABRIA NEL RACCONTO DI EDWORLD LEAR, NORMAN DOUGLAS, PIERPAOLO PASOLINI
Relatore: Prof. Ottavio Amaro – Associato in Progettazione Architettonica e Urbana – Prorettore delegato alla programmazione edilizia Dipartimento d’ArTe (Architettura e Territorio) Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria – Componente del Comitato Scientifico del CIS
Venerdì 29 luglio 2016 – Ore 21.00 – Chiostro della Chiesa di San Giorgio al Corso di R. C.
Ciclo “Questione sociale e del lavoro, Dottrina della Chiesa ed Encicliche sociali”
Secondo incontro
MOVIMENTO OPERAIO, CATTOLICESIMO SOCIALE E CAPITALISMO: LA RERUM NOVARUM, UNA RISPOSTA ORGANICA CHE GUARDA AL FUTURO
Introduzione: Dott. Francesco Massara – Già presidente delle Acli Provinciali e Regionali – Componente del Consiglio Pastorale Parrocchia S. Giorgio al Corso
Relatore: Don Giuseppe Dieni – Parroco di San Sperato – Assistente del Movimento dei lavoratori Azione Cattolica e delegato vescovile per i problemi del lavoro e la questione sociale
Il programma sarà più dettagliato nei singoli inviti – In caso di pioggia gli incontri si svolgeranno nella Sala della Chiesa di San Giorgio – In seguito sarà pubblicato il programma di Agosto e Settembre
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