CIS, il programma di luglio

Di seguito il programma del mese di luglio del Centro Internazionale Scrittori di Reggio Calabria:

Il programma dal 4 all’8 luglio

Lunedì 4 luglio 2016 – Ore 21.00 – Chiostro della Chiesa di San Giorgio al Corso di R. C.

I GRANDI VIAGGI NEL MONDO: TAILANDIA

I TEMPLI D’ORO

Video racconto di Nicola Petrolino – Esperto e critico di cinema – Responsabile sezione cinema del CIS e componente del Comitato Scientifico

Mercoledì 6 luglio 2016 – Ore 21.00 – Chiostro della Chiesa di San Giorgio al Corso di R. C.

Ciclo di Letteratura Mondiale

Cattedra di Poesia, Arte, Scienza, Letteratura, Cinema

LA GIOIA DI SCRIVERE

WISLAWA SZYMBORSKA

Premio Nobel 1996

Relatore: Chiar.mo Prof. Giuseppe Rando – Ordinario di Letteratura Italiana dell’Università di Messina Responsabile di italianistica e Componente del Comitato Scientifico del CIS

Lettura a cura delle poetesse Daniela Pericone e Caterina Scopelliti

Venerdì 8 luglio 2016 – Ore 21.00 – Chiostro della Chiesa di San Giorgio al Corso di R. C.

Ciclo Diritto Costituzionale

DAI DIRITTI DELL’UOMO AI DIRITTI DEL PIANETA TERRA?

Relatrice: Ch.ma Prof.ssa Melania Salazar – Ordinario di Diritto Costituzionale – Università Mediterranea di Reggio Calabria – Già Componente della Commissione di Esperti delle Riforme Istituzionali, nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri – Componente del Comitato Scientifico del CIS

Gli incontri dall’11 al 15 luglio

Lunedì 11 luglio 2016 – Ore 21.00 – Chiostro della Chiesa di San Giorgio al Corso di R. C.

DAL MITO DI OLIMPIA A RIO 2016

La storia delle Olimpiadi come storia dell’umanità

Con video proiezione

Incontro con il giornalista Rai Tonino Raffa – Presidente del Panathlon Club di Reggio

Mercoledì 13 luglio 2016 – Ore 21.00 – Chiostro della Chiesa di San Giorgio al Corso di R. C.

Centro Internazionale Scrittori della Calabria – Associazione Culturale Nuovo Umanesimo

Incontro con lo scrittore Agazio Trombetta

Autore del libro PERCORSI DI RICERCA NELLA GRANDE GUERRA

IL FRONTE MARITTIMO MERIDIONALE D’ITALIA – Falzea Editore

Introduzione: Prof.ssa Carmelina Sicari – Critico letterario – Presidente dell’Associazione Nuovo Umanesimo

Relatore: L’Autore Prof. Agazio Trombetta scrittore e storico

Venerdì 15 luglio 2016 – Ore 21.00 – Chiostro della Chiesa di San Giorgio al Corso di R. C.

Arte

UNO SGUARDO ALL’ARTE BAROCCA – Con video proiezione

Relatrice: Prof.ssa Francesca Paolino – Già Prof. Associato di Storia dell’Architettura – Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria – Componente Comitato Scientifico del CIS

Gli appuntamenti dal 18 al 22 luglio

Lunedì 18 luglio 2016 – Ore 21.00 – Chiostro della Chiesa di San Giorgio al Corso di R. C.

“E PESCAVI LE STELLE AD UNA AD UNA …”

OMAGGIO AL POETA ANTONIO GAETANO

Con video proiezione

Intervengono: Prof.ssa Mila Lucisano – Docente di Italiano e Latino – Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di Reggio Calabria – Componente del Comitato Scientifico del CIS

Dott. Daniele Zangari – Presidente dell’Associazione Culturale “Due Sicilie”

Prof.ssa Emilia Serranò – Già docente di Filosofia – Componente del Comitato Scientifico del CIS

Dott.ssa Clelia Montella – Scrittrice – Poetessa

Letture – Testimonianze

Mercoledì 20 luglio 2016 – Ore 21.00 – Chiostro della Chiesa di San Giorgio al Corso di R. C.

Tavola rotonda di Filosofia

UNITA’ E DIFFERENZA

“Quello che l’Occidente non vede dell’Occidente”

Intervengono:

Prof. Daniele Cananzi – Associato di Filosofia del Diritto Università “La Sapienza” Roma e Università Mediterranea di Reggio Calabria – Componente del Comitato Scientifico del CIS

Prof.ssa Francesca Saffioti – Docente di Filosofia

Prof.ssa Emilia Serranò – Già docente di Filosofia – Componente del Comitato Scientifico del CIS

Venerdì 22 luglio 2016 – Ore 21.00 – Chiostro della Chiesa di San Giorgio al Corso di R. C.

Il Concerto è promosso nell’ambito del Progetto Chiese Aperte 2016 promosso dall’Arcidiocesi di Reggio-Bova e attuato dall’Associazione Did.Ar.T. Didattica Arte e Territorio, con il partnerariato del Museo diocesano, del Conservatorio “Francesco Cilea” di Reggio Calabria e del Centro Internazionale Scrittori della Calabria

Introdurrà il Concerto: Dott.ssa Giuggi Palmenta – Presidente Associazione Did.Ar.T. Didattica Arte e Territorio

CONCERTO

Ensemble di fiati del Conservatorio “Francesco Cilea” di Reggio Calabria

a cura della Prof.ssa Lucia Marino

Clarinetti: Vincenzo Lombardo, Giuseppe Taverna, Andrea Dromì, Rosa Marra, Chiara Laganà, Marta Nicolaci.

Clarinetti Bassi: Giovanna Maria Licastro, Angelo Auddino

Flauti solisti: Magda Muscia, Deborah Leuzzi

Gli ultimi appuntamenti del mese

Domenica 24 Luglio 2016 – Ore 21.00 – Chiostro della Chiesa di San Giorgio al Corso di R. C.

Incontro con lo scrittore Antonino Mallamaci autore del libro BREVIARIUM – Racconti e frammenti. D’amore, di politica…di vita – Edizioni Progetto Cultura

Intervengono: L’autore Antonino Mallamaci – Lo scrittore Maurizio Marino

Leggeranno brani del libro l’attore Luciano Pensabene ed Emilia Mallamaci

Lunedì 25 luglio 2016 – Ore 21.00 – Chiostro della Chiesa di San Giorgio al Corso di R. C.

LA TRAGEDIA DI HIROSHIMA E NAGASAKI

Video proiezione

Introduzione a cura della Prof.ssa Maria Quattrone – Già Dirigente Scolastico del Liceo Classico “T. Campanella” di R. C. – Componente del Comitato Scientifico del CIS

Relatore: Prof. Alberto Cafarelli – Docente di Lettere

Mercoledì 27 luglio 2016 – Ore 21.00 – Chiostro della Chiesa di San Giorgio al Corso di R. C.

LA SEDUZIONE DELL’ERRARE: LA CALABRIA NEL RACCONTO DI EDWORLD LEAR, NORMAN DOUGLAS, PIERPAOLO PASOLINI

Relatore: Prof. Ottavio Amaro – Associato in Progettazione Architettonica e Urbana – Prorettore delegato alla programmazione edilizia Dipartimento d’ArTe (Architettura e Territorio) Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria – Componente del Comitato Scientifico del CIS

Venerdì 29 luglio 2016 – Ore 21.00 – Chiostro della Chiesa di San Giorgio al Corso di R. C.

Ciclo “Questione sociale e del lavoro, Dottrina della Chiesa ed Encicliche sociali”

Secondo incontro

MOVIMENTO OPERAIO, CATTOLICESIMO SOCIALE E CAPITALISMO: LA RERUM NOVARUM, UNA RISPOSTA ORGANICA CHE GUARDA AL FUTURO

Introduzione: Dott. Francesco Massara – Già presidente delle Acli Provinciali e Regionali – Componente del Consiglio Pastorale Parrocchia S. Giorgio al Corso

Relatore: Don Giuseppe Dieni – Parroco di San Sperato – Assistente del Movimento dei lavoratori Azione Cattolica e delegato vescovile per i problemi del lavoro e la questione sociale

Il programma sarà più dettagliato nei singoli inviti – In caso di pioggia gli incontri si svolgeranno nella Sala della Chiesa di San Giorgio – In seguito sarà pubblicato il programma di Agosto e Settembre