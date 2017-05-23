Cis: gestione e assistenza delle malattie respiratorie nelle varie età

Giovedì 25 maggio 2017, alle ore 18:00, presso la Sala della chiesa di S. Giorgio al Corso – Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori, nel contesto del ciclo di incontri sulla medicina, promuove la conferenza “La gestione e l’assistenza attuale delle malattie respiratorie nelle varie età”. Partecipano: dott. Demetrio Costantino, pediatra, primario Reparto Pediatria Azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli; dott. Alfredo Iatì, già Pneumologo Azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli. Dirige e modera il dott. Gesualdo Agati, pneumologo, già primario U. O. Malattie Respiratorie Azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli. La prevenzione e la terapia delle infezioni respiratorie rimane oggi una grande sfida per il clinico e la sanità pubblica. Le malattie respiratorie hanno una valenza epidemiologica di rilievo e rappresentano la terza causa di mortalità in Italia e affliggono milioni di persone condizionando sensibilmente la loro qualità della vita. I pazienti e coloro che li assistono si trovano ad affrontare, oltre ai disagi fisici e alle difficoltà quotidiane legate alla patologia, anche i costi economici che spesso risultano eccessivamente gravosi per le famiglie. L’inserimento delle malattie respiratorie tra le priorità del Piano Sanitario Nazionale e, con molta probabilità per alcune di esse, anche nel “Framework Programme 7” della Unione Europea, deve essere considerato uno stimolante punto di partenza per il corretto posizionamento delle competenze specialistiche pneumologiche nell’ambito del SSN. Infatti il riconoscimento dell’importanza epidemiologica e sociale delle malattie respiratorie pone precise responsabilità agli pneumologi e a tutti coloro che si occupano di medicina respiratoria.