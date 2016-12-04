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Il Cis omaggia Leonard Cohen

Martedì 6 dicembre alla Biblioteca De Nava il Centro Internazionale Scrittori della Calabria dedica un incontro al cantautore canadese con il critico Francesco Villari

04 Dicembre 2016 - 12:37 | di Redazione

Leonard Cohen, cantautore canadese

Martedì 6 Dicembre 2016, alle ore 16.45, presso la Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuove l’incontro “L’accordo segreto del RE: Leonard Cohen, l’immortale”.

Attraverso video proiezione relazionerà il dott. Francesco Villari, critico musicale, scrittore e giornalista. Leonard Cohen (Montreal, 21 Settembre 1934 – Los Angeles, 7 Novembre 2016) è stato uno dei più celebri e apprezzati cantautori della storia della musica. Nelle sue opere esplora temi come la religione, l’isolamento e la sessualità. Vincitore di numerosi premi e onorificenze, nel 2011 gli è stato conferito il Premio “Principe delle Asturie” per la letteratura.

Incontro su Leonard Cohen alla Biblioteca De Nava di Reggio Calabria

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