Il Cis omaggia Leonard Cohen

Martedì 6 Dicembre 2016, alle ore 16.45, presso la Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuove l’incontro “L’accordo segreto del RE: Leonard Cohen, l’immortale”.

Attraverso video proiezione relazionerà il dott. Francesco Villari, critico musicale, scrittore e giornalista. Leonard Cohen (Montreal, 21 Settembre 1934 – Los Angeles, 7 Novembre 2016) è stato uno dei più celebri e apprezzati cantautori della storia della musica. Nelle sue opere esplora temi come la religione, l’isolamento e la sessualità. Vincitore di numerosi premi e onorificenze, nel 2011 gli è stato conferito il Premio “Principe delle Asturie” per la letteratura.