City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Il CIS presenta ‘La seduzione dell’errare’

Una conferenza sulla Calabria raccontata da Edward Lear, Norman Douglas e Pier Paolo Pasolini, alla Biblioteca De Nava di Reggio Calabria

08 Gennaio 2017 - 16:20 | di Redazione

Pier Paolo Pasolini, ricordato dall'associazione Anassilaos a quarant'anni dalla morte

Lunedì 9 gennaio 2017, alle ore 16.45, presso la Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuove la conferenza “La seduzione dell’errare: La Calabria nel racconto di Edward Lear, Norman Douglas, Pier Paolo Pasolini”.

Relatore sarà l’Arch. Prof. Ottavio Amaro, Associato in Progettazione Architettonica e Urbana, Prorettore delegato alla programmazione edilizia Dipartimento d’ArTe (Architettura e Territorio) Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Componente del Comitato Scientifico del CIS.

Immagine per la conferenza La seduzione dell'errare del Centro Internazionale Scrittori della Calabria

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

CIS CalabriaUniversità MediterraneaReggio Calabria Cultura
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?