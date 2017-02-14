Il CIS presenta ‘La seduzione dell’errare’
Alla Biblioteca De Nava la conferenza del Centro Internazionale Scrittori della Calabria sul racconto della regione negli scritti di Lear, Douglas e Pasolini
14 Febbraio 2017 - 10:38 | di Vincenzo Comi
Mercoledì 15 Febbraio 2017, alle ore 16.45, presso la Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuove la conferenza “La seduzione dell’errare: La Calabria nel racconto di Edward Lear, Norman Douglas, Pier Paolo Pasolini”. Relatore sarà l’Arch. Prof. Ottavio Amaro, Associato in Progettazione Architettonica e Urbana, Prorettore delegato alla programmazione edilizia Dipartimento d’ArTe (Architettura e Territorio) Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Componente del Comitato Scientifico del CIS.
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