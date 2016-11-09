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Il CIS presenta ‘L’officina del poeta: metafore e attrezzi dell’arte’

Nel ciclo Cattedra di poesia, teatro, letteratura, arte, scienza e cinema una relazione della prof.ssa Paola Radici Colace sull'officina del poeta

09 Novembre 2016 - 09:55 | di Vincenzo Comi

Chiesa di San Giorgio al Corso a Reggio Calabria

Giovedì 10 Novembre 2016, alle ore 18.00, presso la Sala della chiesa di S. Giorgio al Corso – Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, nel contesto del ciclo Cattedra di poesia, teatro, letteratura, arte, scienza e cinema, promuove “L’officina del poeta: metafore e attrezzi dell’arte”.

Relazionerà la Prof.ssa Paola Radici Colace, ordinario di Filologia Classica dell’Università di Messina, Presidente Onorario del Cis, responsabile sezione Teatro Antico e Moderno e componente del Comitato Scientifico.

L'officina del poeta: metafore e attrezzi dell'arte, incontro del Centro Internazionale Scrittori della Calabria

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Officina dell'ArteReggio Calabria Cultura
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