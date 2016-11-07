Il CIS presenta ‘Sangue, lacrime e pentimento – Storia di un assassino’

Mercoledì 9 Novembre 2016, alle ore 16.45, presso la Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori presenta il romanzo gotico dell’orrore “Sangue, lacrime e pentimento – Storia di un assassino” di Mariangela Castagna – Edizione “Lettere Animate”.

A seguito dell’introduzione di Loreley Rosita Borruto, Presidente del Cis, relazionerà la prof.ssa Mila Lucisano, docente di Italiano e Latino al liceo scientifico “L. Da Vinci” di Reggio Calabria, componente del Comitato Scientifico del Cis. Sarà presente l’Autrice e durante l’incontro sarà proiettato un video.

La storia raccontata nel libro di Mariangela Castagna è ambientata in Calabria ed esattamente nell’Abbazia di San Norberto nell’anno 1314. La vita del piccolo complesso religioso viene sconvolta quando i frati, durante un temporale, scoprono un giovane ferito nei pressi del monastero. Lo straniero si dimostra subito gentile e di buon cuore, ma nasconde un terribile segreto… Un segreto che sfiderà i secoli.

Cruenti omicidi, suggestive note storiche, fantasmi e situazioni surreali si susseguono a ritmo incessante ponendo il lettore di fronte a continui colpi di scena.