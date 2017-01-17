Il Cis presenta il volume ‘Popoli del mare’ di Oreste Kessel Pace

Sarà presentato mercoledì 18 gennaio 2017, alla Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria, il volume di Oreste Kessel Pace “Popoli del mare”. Relazionerà la prof.ssa Paola Radici Colace, ordinario di Filologia Classica del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università di Messina, presidente onorario del Cis. Sarà presente l’Autore. Popoli del mare” è un saggio storico giunto alla seconda edizione, il libro nasce da un attento e scrupoloso lavoro di ricerca sul campo.

Storicità, ricerca e letterarietà si fondono in un volume che vuole raccontare la storia di quei popoli che invasero il Medio Oriente sfidando grandi civiltà come quella Egizia.

“Popoli del mare” rappresenta il primo di una serie di lavori volti a ricostruire la storia di antiche civiltà. Oreste Kessel Pace, autore di numerose pubblicazioni, studioso di storia, archeologia e antropologia, si occupa dello studio delle civiltà antiche da molti anni, organizzando convegni e pubblicando articoli e relazioni su riviste scientifiche nazionali e internazionali.