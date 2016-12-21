Il CIS promuove ‘Aspettando il Natale,riflessioni,letture,musica e poesia’
Alla chiesa di San Giorgio al Corso un incontro di riflessioni, letture, musica e poesia promosso dal Centro Internazionale Scrittori della Calabria, con dolci tipici al termine
21 Dicembre 2016 - 11:39 | di Redazione
Giovedì 22 Dicembre 2016, alle ore 18.00, nel Salone della chiesa di San Giorgio al Corso di Reggio Calabria, in occasione dell’approssimarsi del santo Natale, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuove l’incontro “Aspettando il Natale, riflessioni, letture, musica e poesia”.
L’iniziativa, oltre ad essere un motivo di aggregazione sociale, è, soprattutto, un momento di riflessione sui contenuti eterni ed universali del messaggio d’Amore di Gesù.
Interverranno alla manifestazione: don Antonio Santoro , parroco della Chiesa di S. Giorgio al Corso; mons. Antonio Morabito – rettore della Chiesa di Sant’Anna – Canonico del Capitolo Metropolitano di Reggio Calabria. Tutti i presenti potranno leggere e commentare proprie opere o di altri autori aventi per tema il Natale. Intervento del maestro Sergio Romeo – direttore della Scuola di Musica “Giuseppe Verdi” di Reggio Calabria. Al termine degustazione di dolci tipici di Natale.
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