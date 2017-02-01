Il Cis promuove ‘La solitudine del cittadino globale’

Prendendo spunto dal libro del sociologo polacco Zygmunt Bauman, mercoledì 1 febbraio 2017, alle ore 16.45, presso la Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori organizza la tavola rotonda di Filosofia “La solitudine del cittadino globale”, omaggio a Zygmunt Bauman. Intervengono: Emilia Serranò, già docente di Filosofia; Antonio Giuseppe D’Agostino, docente di Filosofia; Franco Iaria, dott. in Scienze Politiche; Enzo Musolino, dottore di ricerca in metodologia della Filosofia.

Dirige e modera Gianfranco Cordì, docente di Filosofia. Bauman analizza il difficile rapporto tra sfera pubblica e privata nella società contemporanea e lo fa partendo dall’inquietante paradosso per il quale, malgrado la libertà individuale sia aumentata, si è correlativamente determinato un aumento dell’insicurezza collettiva. Zygmunt, Baumam, (Poznań 1925 – Leeds 2017), di origine ebraica, si rifugiò in URSS in seguito all’invasione nazista. Tornato a Varsavia, si è poi trasferito in Gran Bretagna dove ha insegnato sociologia presso l’università di Leeds (1971-90). Di formazione marxista, dopo essersi occupato di questioni relative alla stratificazione sociale e al movimento dei lavoratori, ha studiato il rapporto tra modernità e totalitarismo, con particolare riferimento alla Shoah.