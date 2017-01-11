CIS promuove ‘Bioetica e cure palliative’
Medici, filosofi e religiosi a confronto sui problemi etici della medicina e sulle cure palliative: tavola rotonda il 12 gennaio a San Giorgio al Corso
11 Gennaio 2017 - 10:37 | di Redazione
Giovedì 12 gennaio 2017, alle ore 18,00, nella sala della chiesa di San Giorgio al Corso – Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori promuove la tavola rotonda di filosofia “Bioetica e cure palliative”.
Partecipano: Can. Mons. Antonio Morabito, Rettore della Chiesa di Sant’Anna, Canonico del Capitolo Metropolitano di Reggio Calabria; dott. Arturo Cafarelli, medico, poeta drammaturgo; dott. Angelo Costantino, Scienze politiche; prof.ssa Emilia Serranò, già docente di Filosofia. Coordina il prof. Gianfranco Cordì, docente di Filosofia.
La Bioetica si occupa di problemi morali ed etici sollevati in campo medico e biologico da interventi o esperimenti che coinvolgono più o meno direttamente la vita umana o anche animale. Le cure palliative mettono al centro dell’attenzione il malato, non la malattia, con l’obiettivo di garantire una vita dignitosa e senza dolore migliorandone la qualità di vita.
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