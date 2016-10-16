Il CIS promuove l’incontro con lo scrittore Francesco Villari
Il Centro Internazionale Scrittori propone l'incontro con l'autore del romanzo scritto insieme a Marco Di Grazia
16 Ottobre 2016 - 15:14 | di Redazione
Mercoledì 19 Ottobre 2016, alle ore 16.45, presso la Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori promuove l’incontro con lo scrittore Francesco Villari, autore assieme a Marco Di Grazia del libro “DEMOCRACIA Futebol Clube” – Alter Ego Edizioni.
Modera l’incontro la dott.ssa Maura Mollo. “DEMOCRACIA Futebol Clube” è un romanzo intenso, dai tanti colpi di scena.
Il protagonista si chiama Carlos Alfonso Junior Pereira, detto Sapo o Alfo, numero sette sulle spalle (come Garrincha, Meroni, Best e Pier Paolo Pasolini) ed è il filo conduttore di una vicenda che è fatta di gol a piedi scalzi, di successi memorabili, di tenacia e orgoglio, ma anche di delusioni, di morti, di militari feroci, di un passato che ritorna impietoso.
Francesco Villari, reggino, è scrittore, sceneggiatore, autore teatrale e giornalista. Conduce una trasmissione radiofonica sul rock. Ha pubblicato L’Ottavina di Dio(Città del Sole Edizioni, 2009), scritto con Marco Di Grazia, e Cartoline Rock – Guida imperfetta all’ascolto di centouno canzoni definitive della storia del rock (Edizioni Conoscenza, 2015).
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