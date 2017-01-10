Il Cis promuove ‘In morte di un poeta: Fabrizio De André

Per il ciclo di incontri dedicati alla musica, mercoledì 11 gennaio 2017, presso la biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria, alle ore 16.45, il Centro Internazionale Scrittori promuove “In morte di un poeta: Fabrizio De André”. Attraverso contributi multimediali il relatore dott. Francesco Villari, musicologo, scrittore e giornalista, illustrerà il percorso artistico-musicale di De André (Genova-Pegli, 18 febbraio 1940 – Milano, 11 gennaio 1999), uno fra i più conosciuti e amati cantautori italiani di sempre, sicuramente uno fra i più importanti.

Molti suoi testi sono considerati dei veri e propri componimenti poetici e narrano storie di emarginati, ribelli e diseredati. Fabrizio De André ha pubblicato nei suoi 35 anni di carriera, dal 1961 al 1996, una ventina di album; un numero relativamente contenuto, ma che non sorprende chi gli ha sempre riconosciuto una maggiore attenzione alla qualità rispetto alla quantità.